Neuer TV-Job: Monica Lierhaus stimmt Fans auf die WM ein

Für Monica Lierhaus steht ein neuer TV-Job ins Haus. Die 55-jährige Moderatorin übernimmt bei RTL ein Interviewformat mit dem Titel "WM-Fieber: Monica Lierhaus und die Bundestrainer". Wie der Sender ankündigte, trifft sie darin ehemalige Bundestrainer und spricht mit ihnen über ihre Erlebnisse bei Fußball-Weltmeisterschaften. Das Format soll im Vorfeld der Fußball-WM im kommenden Sommer ausgestrahlt werden. Den Auftakt macht ein Gespräch mit Jürgen Klinsmann (61), der Deutschland als Bundestrainer beim Sommermärchen 2006 betreute und als Spieler 1990 selbst Weltmeister wurde.

Die erste Folge läuft zunächst in der Nacht auf den 30. April ab 0.25 Uhr im Rahmen eines RTL-Nachtjournal-Spezials. Im Anschluss ist es auch auf RTL+ sowie auf dem YouTube-Kanal von RTL Sport abrufbar. Für Monica ist es nicht das erste Interviewformat dieser Art – bereits mit "Monicas Meistermacher" hatte die Moderatorin ein ähnliches Gesprächsformat beim Sender. Seit Juni 2023 steht sie regelmäßig für RTL Deutschland vor der Kamera und berichtete unter anderem von den Special Olympics in Berlin sowie von Länderspielen.

Monica gilt als Pionierin im deutschen Sportfernsehen. Sie war die erste Frau, die die Fußballsendung "ran" moderierte, begleitete beim Pay-TV-Sender Premiere große Turniere und moderierte als erste Frau die Bundesliga in der ARD-Sportschau. Im Januar 2009 erlitt sie einen schweren Schicksalsschlag: Bei einer Operation zur Entfernung eines Hirnaneurysmas kam es zu Komplikationen, die sie für vier Monate ins künstliche Koma zwangen. "Aktive Momente gab es gar nicht. Ich war wirklich weg vom Fenster", schilderte Monica das Erlebnis zuletzt im Podcast "Wie geht's? mit Robin Gosens". Danach musste sie das Sprechen und Gehen vollständig neu erlernen – und kämpfte sich Schritt für Schritt zurück ins Leben und schließlich auch zurück auf den Bildschirm.

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ActionPress/Ot,Ibrahim Monica Lierhaus in Hamburg 2018

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Getty Images Jürgen Klinsmann bei seiner Vorstellung in Südkorea

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Getty Images Monica Lierhaus, April 2024