Amira Aly feiert ersten öffentlichen Auftritt mit Babybauch

Mit strahlendem Lächeln und sichtbarem Babybauch betrat Amira Aly (33) am Mittwochabend den lilafarbenen Teppich der Lascana-Fashionshow "Secret Garden" in Hamburg. Es war der erste öffentliche Auftritt der Moderatorin, seit ihre erneute Schwangerschaft bekannt geworden ist. In einem Gespräch mit Bunte verriet sie, dass sie ihren Bauch in den vergangenen Monaten bewusst kaschiert hatte – und das nun hinter sich lassen will: "Ich habe meinen Bauch die letzten Monate lange genug versteckt. Ich musste Oversized-Klamotten tragen oder einen Pulli. Als es draußen noch frischer war, war es einfacher mit Pullover. Aber jetzt raus damit."

Die Moderatorin und Social-Media-Persönlichkeit nutzte die Veranstaltung also als Bühne für ihr erstes öffentliches Statement mit Babykugel. Das Event von Lascana, der Bademode- und Dessous-Marke, fand unter dem Motto "Secret Garden" statt und bot damit den passenden Rahmen für Amiras Auftritt im Rampenlicht. Mit dem Frühsommer und den steigenden Temperaturen scheint auch die Zeit des Versteckens für sie endgültig vorbei zu sein.

Abseits freudiger Baby-News stand Amira zuletzt auch weniger angenehmen Schlagzeilen gegenüber. Ihr Ex-Mann Oliver Pocher (48) hatte in seinem Podcast "Patchwork Boys" öffentlich behauptet, sie habe den Kontakt zu seinen Kindern aus der Beziehung mit Sandy Meyer-Wölden (43) abgebrochen. Amira und ihr Ex teilen zwei gemeinsame Kinder und sie fungierte in der Vergangenheit auch als Bezugsperson für seine Sprösslinge aus vorherigen Beziehungen. Umso weniger begeistert soll sie von den neuen Anschuldigungen sein.

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Imago Amira Aly bei der Eröffnung der True Crime Ausstellung Serienkiller in Köln-Ehrenfeld, 07. Mai 2026

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Instagram / amiraaly Amira Aly bei der Lascana-Fashionshow "Secret Garden" in Hamburg

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Instagram / oliverpocher Amira Aly und Oliver Pocher, November 2025