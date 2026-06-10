Alle gegen Yasin und Samira: So geht es den Cilingirs bei PG

Bei der jüngsten Nominierungsrunde in der Show Prominent getrennt kam es für Yasin Cilingir (35) und seine Ex Samira (29) zu einem überraschenden Wendepunkt: Fast alle anderen Ex-Paare richteten ihre Stimmen gegen die beiden – und schickten sie damit in die Exit-Challenge. Dort trafen die Cilingirs auf Fabian und Tanina und konnten die Herausforderung letztendlich für sich entscheiden. Damit sind Yasin und Samira trotz des massiven Gegenwinds weiter dabei.

Im Gespräch mit Promiflash schilderte Yasin, wie rasant sich die Stimmung in der Show drehte: "Das Ganze hat innerhalb von 10-20 Minuten in diesem Programm eine Wende genommen. Von Gök und Rebecca sind sie auf einmal alle auf uns." Er machte deutlich, dass er das Spiel der anderen durchschaute: "Ich habe halt viel gepokert. Ich weiß, wie so eine Show läuft. Ich weiß, wie die Leute da drinnen sind, wie die denken und wie die schon ihre Planungen gemacht haben, um andere und vor allem Samira und mich da rauszuhaben. Das war der größte Plan von denen." Der Realitystar fügte hinzu: "Das ist natürlich schon scheiße. Du stehst mit sehr vielen Stimmen dran. Aber wir wissen ja, wie die Exit-Challenge ausgegangen ist. Es ist nicht so einfach."

Samira und Yasin hatten im September 2025 öffentlich gemacht, dass sie sich scheiden lassen. In "Prominent getrennt" trafen die Ex-Partner dann wieder direkt aufeinander. Schon auf dem Weg zur Villa wurde es emotional. Samira fragte: "Was ist los? Warum bist du nachdenklich?" Yasin entgegnete: "Weil ich mich die ganze Zeit frage, wie wir in so einen Zustand gekommen sind." Später sprach Samira im Einzelinterview unter Tränen über die Gründe für das Ehe-Aus.

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RTL / Africa Vumazonke Yasin Cilingir und Samira Cilingir, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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RTL Yasin und Samira Cilingir bei "Prominent getrennt" 2026

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Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingir, TV-Bekanntheiten

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