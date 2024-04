Erster Auftritt in 2024: Monica Lierhaus strahlt bei Event!

In diesem Jahr stand Monica Lierhaus (53) noch nicht vor der Kamera – ihren ersten Auftritt feiert die Sportmoderatorin nun mit einem Projekt, das ihr wohl sehr am Herzen liegt. Am vergangenen Sonntag war die Journalistin gemeinsam mit dem Inklusionsteam des Buchholzer FC und der Sepp-Herberger-Stiftung auf dem Begegnungshof "Helfende Tiere" in Niedersachsen zu Gast. Die dort lebenden Vierbeiner sind kleine Wundertierchen – sie werden gezielt für Therapien zur Menschenheilung eingesetzt. Auf Schnappschüssen sieht man, wie wohl sich die gebürtige Hamburgerin in der Nähe der Tiere fühlt.

Wie heilsam solch eine Tiertherapie sein kann, hat Monica an ihrem eigenen Leib erfahren. 2009 hatte sie sich einer schweren Hirn-Operation unterzogen, bei der ein Aneurysma entfernt wurde. Anschließend saß sie einige Zeit im Rollstuhl, musste Laufen und Sprechen neu lernen. Eine Reittherapie soll ihr bei der Genesung geholfen haben, wie Vox berichtete. "Nur wenn ich auf einem Pferd reite, bin ich absolut schmerzfrei", erklärte die einstige Gewinnerin der Goldenen Kamera in einem früheren Interview mit dem Sender.

Wegen ihrer gesundheitlichen Umstände hatte die Fernsehbekanntheit 2019 ihren beruflichen Rücktritt angekündigt. Nachdem sie einige Jahre abseits der Öffentlichkeit verbracht hatte, kündigte sie im vergangenen März ihr großes Comeback an. In einem Interview verriet Monica damals gegenüber RTL ganz begeistert: "Mir geht es sehr gut, vor allem, weil ich hier im Stadion sein darf. Ich liebe es, in Stadien zu sein. Die Atmosphäre ist so toll." Im vergangenen Juni stand sie dann als Moderatorin der Special Olympics vor der Kamera.

Getty Images Monica Lierhaus, Sportmoderatorin

Getty Images Monica Lierhaus im September 2019

