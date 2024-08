Diese berühmte Moderatorin ist die Ex von Johannes B. Kerner

Johannes B. Kerner (59) ist aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Seine TV-Karriere begann der 59-Jährige im Jahr 1986 als Praktikant beim Sender Freies Berlin. Heute steht er regelmäßig als Moderator für das ZDF vor der Kamera. Auch für Sat.1 arbeitete der gebürtige Bonner bereits. Anfang der 90er-Jahre moderierte er dort das Fußballmagazin ran. Doch nicht nur beruflich ging es für den Fernsehmoderator zu jener Zeit steil bergauf – auch in der Liebe konnte er Erfolge verbuchen. Der Münchner Privatsender spielte dabei Amor: Bei Sat.1 verguckte sich der damals 27-Jährige in seine Kollegin Monica Lierhaus (54), die dort im Alter von 20 Jahren gerade ihr Volontariat absolvierte. Wie t-online berichtet, seien die beiden von 1992 bis 1994 ein Liebespaar gewesen.

Zwei Jahre nach der Trennung öffnete Johannes sein Herz erneut – diesmal für die Hockeyspielerin Britta Becker (51). Die beiden gaben sich noch im selben Jahr das Jawort. Nach 20 Jahren Ehe war dann allerdings Schluss – 2016 trennten sich die Wege des einstigen Traumpaares. Mittlerweile hält der Moderator sein Liebesleben vor der Öffentlichkeit geheim. Auch für Monica ging es 1996 in Sachen Liebe wieder aufwärts. Bei einem Casting lernte die Sportmoderatorin den damaligen MDR-Programmchef Rolf Hellgardt kennen.

Die Beziehung von Monica und Rolf sorgte 15 Jahre später für Aufsehen. Bei der Goldenen Kamera ehrte Monica ihren Liebsten mit einer Dankesrede – und stellte ihm daraufhin die Frage aller Fragen. Zuvor ging das Paar durch eine schwere Zeit. Die Sportmoderatorin musste sich 2009 nach einer schweren Hirn-OP zurück ins Leben kämpfen. Ihr Ehemann war währenddessen immer an ihrer Seite. 2015 verriet sie in einem Interview mit dem RND: "Den Heiratsantrag würde ich heute nie wieder machen. [...] Ich wollte Rolf etwas zurückgeben, weil er so wahnsinnig viel für mich getan hatte. Falsche Zeit, falscher Ort, das weiß ich jetzt auch." Zwei Monate vor dem Interview verkündete das Paar allerdings seine Trennung.

Johannes B. Kerner im November 2017 in Berlin

Monica Lierhaus im September 2019

