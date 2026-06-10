Shania Geiss trägt Luxusuhr im Wert eines Kleinwagens

Beim Grand Prix in Monaco hat Shania Geiss (21) alle Blicke auf sich gezogen – und das nicht nur wegen ihres auffälligen Looks. In einer Fransenjacke und einem Cropped-Top, das ihren trainierten Bauch in Szene setzte, posierte die Millionärstochter lässig am Fahrbahnrand. Doch das eigentliche Highlight war ein Accessoire an ihrem Handgelenk: eine Audemars Piguet, die laut Gala einen Wert wie ein Kleinwagen haben dürfte.

Shanias Uhr war schon früher Auslöser von Diskussionen zwischen Shania und ihrer Schwester Davina Geiss (23). Mama Carmen Geiss (61) verriet gegenüber der Bild: "Shania hat irgendwann mal ihre Audemars-Piguet-Uhr bekommen für 35.000 Euro." Schwester Davina hatte zum gleichen Anlass lediglich 15.000 Euro erhalten, weshalb die Eltern kurzerhand 20.000 Euro drauflegten. Papa Robert (62) erklärte damals dazu: "Was die eine an dem Geburtstag bekommt, bekommt die andere auch."

Geschwisterzwist gehört bei Shania und Davina offenbar dazu. Robert sieht das entspannt und meinte gegenüber der Bild: "Es muss ja zwischen Geschwistern auch so ein bisschen Konkurrenzkampf da sein." Trotz aller Reibereien traten die beiden Schwestern zuletzt aber auch gemeinsam im Rampenlicht auf – bei den Filmfestspielen in Cannes sorgten sie auf dem roten Teppich für Aufsehen.

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Instagram / shaniageiss Shania Geiss genießt das Formel 1-Rennen in Monaco, Juni 2026

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Instagram / shaniageiss Shania Geiss präsentiert ihren Look beim Formel 1-Rennen in Monaco, Juni 2026

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Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023