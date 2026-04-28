Lebenslange Haft: "Der mit dem Wolf tanzt"-Star verurteilt

Nathan Lee Chasing His Horse wird den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen: Der Schauspieler aus dem Oscar-Hit "Der mit dem Wolf tanzt" ist in Nevada zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Eine Richterin in Las Vegas verkündete das Strafmaß, nachdem eine Jury ihn in 13 Anklagepunkten schuldig gesprochen hatte. Wie die Nachrichtenagentur Associated Press meldet, geht es vor allem um schwere Sexualdelikte gegen indigene Frauen und Mädchen, darunter ein Opfer, das bei Beginn der Taten erst 14 Jahre alt gewesen sein soll. Im Gerichtssaal bestritt Nathan die Vorwürfe vehement und erklärte: "Das ist ein Justizirrtum." Parallel laufen in Kanada und anderen US-Bundesstaaten weitere Verfahren, darunter ein Haftbefehl in der Provinz Alberta und ein laufendes Verfahren in British Columbia.

Die Anklage wirft dem früheren Darsteller vor, seine Rolle als spiritueller Anführer und sogenannter Medizinmann über fast zwei Jahrzehnte ausgenutzt zu haben, um Frauen und Mädchen in mehreren US-Bundesstaaten und in Kanada zu manipulieren und sexuell zu missbrauchen. Laut Associated Press schilderten drei Betroffene vor Gericht detailliert, wie sie Nathan bei Zeremonien oder aus gesundheitlicher Not heraus aufgesucht hätten und er daraus eine "Spirale des Missbrauchs" gemacht habe. Eine von ihnen, Corena Leone-LaCroix, war 14, als er ihr gesagt haben soll, die Geister verlangten, sie müsse ihre Jungfräulichkeit opfern, um das Leben ihrer krebskranken Mutter zu retten. Die Mutter einer Betroffenen berichtete der Agentur zufolge: "Selbst bis heute kämpfe ich darum, meinen Glauben und meine Spiritualität zurückzugewinnen." Einige Anklagepunkte endeten mit Freisprüchen, der Antrag der Verteidigung auf einen neuen Prozess wurde jedoch abgelehnt.

Nathan wurde auf der Rosebud Reservation in South Dakota geboren, Heimat der Sicangu Sioux, und erlangte als Jugendlicher Bekanntheit, als er im Western "Der mit dem Wolf tanzt" an der Seite von Kevin Costner (71) den jungen Sioux Smiles a Lot spielte. Danach reiste der heute 49-Jährige durch Indian Country, trat bei Powwows auf und bot Heilzeremonien an – eine spirituelle Rolle, die ihn in vielen Gemeinden bekannt machte und ihm großen Vertrauensvorschuss einbrachte. Später wirkte er noch in Projekten wie der Serie "Into the West" mit, bevor die schweren Vorwürfe sein Leben radikal veränderten. Organisationen wie United Natives, deren Gründerin Dr. Crystal Lee sich gegenüber Associated Press äußerte, wollen nun Betroffene von sexualisierter Gewalt unterstützen und betonen, wie wichtig es sei, Menschen zuzuhören, die Missbrauch durch vermeintliche Heiler oder prominente Persönlichkeiten öffentlich machen.

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Getty Images Nathan Lee Chasing His Horse, "Der mit dem Wolf tanzt"-Darsteller

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Imago Michael Spears, Jason R Lone Hill, Tony Pierce und Nathan Lee Chasing His Horse in einer Szene aus "Der mit dem Wolf tanzt" (1990)

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Imago Eric Schweig, August Schellenberg und Nathan Lee Chasing His Horse in "Bury My Heart at Wounded Knee" (2007)

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