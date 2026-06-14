Schnappschuss: Ist Lars Tönsfeuerborn etwa in festen Händen?

Lange war es um Lars Tönsfeuerborn (36) vergleichsweise still geworden. Doch nun heizt der Realitystar, der durch die erste Staffel von Prince Charming bekannt wurde, die Gerüchteküche wieder ordentlich an. In seiner Instagram-Story veröffentlicht er ein Foto, das bei seinen Followern für ordentlich Gesprächsstoff sorgt. Ist Lars etwa wieder in festen Händen? Das ist bislang über das Liebesglück des 36-Jährigen bekannt.

In seiner Story teilt Lars ein Foto mit seinen Anhängern, das ihn mit einem mysteriösen Mann zeigt. Beide sind in Schwarz gekleidet, setzen ihre Tattoos in Szene und machen im Badezimmer ein Spiegelselfie. Eingekuschelt und lächelnd zeigen Lars und der Mann ihre Zuneigung ganz öffentlich. Die Identität seines neuen Flirts scheint Lars nicht zu einem Geheimnis machen zu wollen: Er markiert einen Mann namens Marc in dem Beitrag. Er ist 33 Jahre alt und lebt in Düsseldorf.

Lars war lange mit Nicolas Puschmann (35) zusammen, den er 2019 in der ersten Staffel von "Prince Charming" kennenlernte und dessen Herz er in der Show gewann. Die beiden hatten nach ihrer Teilnahme eine Beziehung geführt, die jedoch auf und ab gegangen war, bevor sie schließlich endgültig den Schlussstrich zogen. Trotz der Trennung verlief das Ganze ohne großen Streit: Lars hatte in der Vergangenheit erzählt, dass er und Nicolas auch danach noch regelmäßig in Kontakt standen.

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Instagram / larstoensfeuerborn Lars Tönsfeuerborn und Marc im Juni 2026

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gbrci / Future Image Lars Tönsfeuerborn, Reality-TV-Star

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Getty Images Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann, Dezember 2019