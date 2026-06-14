Julius Tkatschenko und Linda verraten das Babygeschlecht

Julius Tkatschenko und seine Freundin Linda erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – und jetzt wissen die beiden auch ganz offiziell, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Das Paar teilte die Neuigkeit mit seinen Fans auf Instagram und ließ sie dabei sein, als es das Geschlecht des Babys enthüllte. In einem emotionalen Video öffnen die beiden gemeinsam eine große weiße Box. Aus der weißen Kiste steigen viele blaue Luftballons in den Himmel. Auch eine Konfettikanone mit blauen Schnipseln wird gezündet. Die Antwort ist damit eindeutig: Julius und Linda bekommen einen Sohn.

Die Reaktion der werdenden Eltern auf die Enthüllung ließ an Herzlichkeit nichts zu wünschen übrig. Beide sprangen vor Freude auf und ab, fielen sich in die Arme und konnten die Tränen kaum zurückhalten. Julius hob seine Partnerin in die Luft und drückte sie fest an sich – die Glücksmomente der beiden sind auf dem Video deutlich zu spüren. Zuvor hatten die beiden ihren Followern bereits erste Einblicke in die Babyparty gegeben, mit liebevoll dekorierten Luftballons, Tafeln, auf denen Gäste ihre Einschätzung zum Babygeschlecht abgeben konnten, und vielen weiteren stimmungsvollen Details.

Die Schwangerschaft hatte zuvor für einigen Wirbel im Netz gesorgt. Nachdem das Paar die Baby-News bekannt gegeben hatte, sahen sich die beiden einer Welle der Kritik ausgesetzt. Zahlreiche User hatten Julius die Vaterfähigkeiten abgesprochen und auf sein Verhalten in verschiedenen Realityshows verwiesen, wo er durch übermäßigen Alkoholkonsum negativ aufgefallen war. Linda hatte sich daraufhin mit einem langen Statement auf Social Media hinter ihren Partner gestellt und ihn öffentlich in Schutz genommen. "Keiner von euch kennt unsere Beziehung. Keiner weiß, was wir privat durchlebt haben, wie sehr wir uns dieses Kind wünschen und wie viel Liebe hinter all dem steckt", schrieb die Are You The One?-Bekanntheit unter anderem.

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Instagram / lindajan_ Julius Tkatschenko und Linda, Juni 2026

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Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko und seine Partnerin Linda, Juni 2026

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Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko und seine Partnerin Linda, Juni 2026

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