"Oma braucht Aufmerksamkeit": Carmen Geiss kontert Kritik

Carmen Geiss (61) lässt sich von einer Hate-Welle im Netz nicht bremsen! In Saint-Tropez feierte die Reality-TV-Bekanntheit kürzlich einen ausgelassenen Tag im berühmten Nikki Beach und postete ein Tanzvideo, das sie in einem engen Strandkleid zeigt. Statt Applaus kassierte Carmen unter dem Instagram-Clip jedoch jede Menge Spott. Ein Nutzer wetterte sogar: "Die Oma braucht wieder Aufmerksamkeit." Doch die Millionärsgattin macht ihren Kritikern nun auf ihre ganz eigene Art klar, dass sie sich die Laune davon nicht verderben lässt.

Auf Instagram legt Carmen jetzt nach und zeigt sich in ihrem neuen Post mithilfe künstlicher Intelligenz um Jahre gealtert: mit grauen Haaren, vielen Falten und einem breiten Grinsen im Gesicht. Dazu wendet sie sich direkt an ihre Kritikerinnen und Kritiker und fragt: "Nach meinem Tanz gestern im Nikki Beach habe ich heute mal eine Frage an alle Hater und deprimierten Frauen da draußen: Gefalle ich euch so besser?" In ihrem Statement macht sie deutlich, dass sie davon ausgeht, eines Tages Falten und graue Haare zu haben, ihr Hüftschwung und ihre gute Laune ihr aber bis ins hohe Alter bleiben sollen: "Alt werden ist Pflicht – jung bleiben im Kopf ist eine Entscheidung."

Für Carmen ist es nicht das erste Mal, dass sie wegen ihres Äußeren in die Kritik gerät. Erst vor wenigen Wochen sorgte ein Auftritt in Cannes für Aufruhr auf Instagram, als einige Nutzer das Gesicht der Reality-Ikone kommentierten. Ein Fan fragte sogar provokant, ob ihr Ehemann Robert Geiss (62) mittlerweile eine andere Frau an seiner Seite habe. Von all den fiesen Worten scheint sich Carmen aber nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Unter ihrem aktuellen Post schreibt sie: "Also Mädels, hört auf zu jammern, tanzt lieber durchs Leben!"

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Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, KI-generiert als Oma

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Imago Carmen Geiss, Unternehmerin

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carmengeiss Carmen und Robert Geiss im Mai 2026