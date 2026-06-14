Sohn Jacks Abschluss: Tom Brady feiert mit seiner Ex Bridget

Tom Brady (48) und seine Ex-Partnerin Bridget Moynahan (55) standen wieder Seite an Seite – und das für einen ganz besonderen Anlass: Gemeinsam feierten sie in den USA den Highschool-Abschluss ihres Sohnes Jack (18). Auf Instagram teilt Tom jetzt eine ganze Bilderreihe von der großen Zeremonie und der anschließenden Party. Darauf posieren der Footballstar, die Schauspielerin und Jack als stolze Patchworkfamilie. Der Teenager trägt einen kastanienbraunen Talar samt passender Kappe und hält strahlend sein Diplom in die Kamera. Mit auf den Schnappschüssen zu sehen sind auch Toms Kinder Benjamin (16) und Vivian (13) aus der Ehe mit Gisele Bündchen (45) sowie Jacks Großeltern Tom Sr. und Galynn – alle versammelt, um Jacks wichtigen Meilenstein zu feiern.

Zu den Aufnahmen richtet der Sportler bewegende Worte an seinen Sohn. "Einer der stolzesten Tage meines Lebens: Jack dabei zuzusehen, wie er über die Bühne geht und seinen Abschluss macht – und damit das nächste Kapitel eines ohnehin schon beeindruckenden Lebens beginnt", schreibt Tom. Besonders ans Herz gehe ihm dabei, wer sein Sohn sei, wenn niemand zuschaut: "Die Art, wie du für deine Freunde da bist. Wie du nach Menschen schaust, die einen schweren Tag haben. Die Liebe, die du unserer Familie schenkst." Er schließt ab mit den Worten: "Was auch immer du als Nächstes verfolgst – wir wissen, dass du Erfolg haben wirst. Geh Risiken ein. Sei freundlich. Bleib du selbst."

Tom und Bridget waren von 2004 bis 2006 ein Paar. Kurz nachdem ihre Beziehung endete und Tom bereits mit Gisele zusammen war, wurde bekannt, dass Bridget ein Kind von ihm erwartete. Ihr gemeinsamer Sohn Jack kam 2007 zur Welt. Seitdem ziehen die beiden ihren Sohn gemeinsam groß. Bridget heiratete 2015 den Geschäftsmann Andrew Frankel und wurde damit auch Stiefmutter seiner drei Söhne. Gegenüber dem Magazin People erklärte sie 2019 rückblickend: "Tom und ich haben die Entscheidung getroffen, gemeinsam ein Kind großzuziehen, und wir haben beide Partner gefunden, die uns dabei nicht nur unterstützt haben, sondern unser Kind auch so geliebt haben, als wäre es ihr eigenes. Ich glaube, mehr kann man sich nicht wünschen."

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Instagram / tombrady Tom Brady und Bridget Moynahan mit ihrem Sohn Jack, Juni 2026

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Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern Vivian, Jack und Benjamin, Juni 2026

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Imago Tom Brady und Bridget Moynahan bei der Vanity Fair Oscar Party 2005 in West Hollywood