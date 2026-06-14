J.Lo packt aus: Diese Stars hätten bei ihr Chancen gehabt

Jennifer Lopez (56) hat im Podcast ihres Kollegen Brett Goldstein (45), "Films To Be Buried With", die Maske fallen lassen. Brett fragte sie nach einem Film, den sie erregend fand, obwohl sie es vielleicht nicht hätte zugeben sollen. Jennifer zögerte keinen Moment. Die Antwort: "True Romance", der 1993er Kultfilm von Regisseur Tony Scott nach einem Drehbuch von Quentin Tarantino (63). Ein Film voller kantiger Charaktere, blutiger Szenen und einer Starbesetzung, die ihresgleichen sucht: Christian Slater (56), Brad Pitt (62), James Gandolfini (†51) und Gary Oldman (68). Und genau diese Besetzung brachte Jennifer ins Schwärmen — und zu einem Geständnis, das selbst Brett zum Lachen brachte.

Im Gespräch macht Jennifer klar, wie sehr sie diese Darsteller in ihren jeweiligen Rollen faszinierend fand. "Ich hätte mit jedem von ihnen Sex gehabt. Sie waren alle verdammt gut in diesem Film", erklärt die Künstlerin. Ihre Bemerkung kommentiert sie augenzwinkernd mit den Worten, diese Vorliebe sage wohl "viel über ihre dunkle Seite" aus. Besonders bemerkenswert: Selbst Garys exzentrische Figur Drexl, mit Goldzähnen und Dreadlocks, findet sie anziehend – ein Look, der viele wohl eher abschrecken würde. Auch Kollegin Patricia Arquette (58) bezeichnet Jennifer kurzerhand als "sexy" und zeigt damit, dass sie nicht nur für die männlichen Stars der Besetzung schwärmt. Das Geständnis fällt mitten in Jennifers Promo-Tour für ihren neuen Netflix-Film "Office Romance", für den sie gemeinsam mit Brett vor der Kamera stand.

Die Latina ist seit Jahren dafür bekannt, in Interviews und TV-Shows sehr offen über Liebe und Attraktivität zu sprechen. Nach mehreren öffentlich geführten Beziehungen und ihrer Scheidung von Ben Affleck (53) Anfang 2025 steht Jennifers Privatleben immer wieder im Mittelpunkt des Interesses. In der US-Show "Today" erklärte sie kürzlich, dass sie es leid sei, ständig mit Kollegen romantisch in Verbindung gebracht zu werden: "Es gibt keinen Moment, in dem ich mit jemandem gesehen werde oder mit jemandem zusammenarbeite, in dem nicht versucht wird, mich mit dieser Person in Verbindung zu bringen", stellte sie klar. Berichte über vermeintliche Flirts mit Brett oder Kevin Costner (71) wies sie damit zurück. Abseits der Schlagzeilen konzentriert sich die Künstlerin weiterhin auf ihre Projekte als Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin und verbringt Zeit mit ihren Zwillingen, die schon bald aufs College gehen.

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Imago Jennifer Lopez, Sängerin

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Getty Images Brett Goldstein und Jennifer Lopez bei der New-York-Premiere von "Office Romance" im Regal Union Square.

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Getty Images Max und Emme (nun Oskar) Muniz mit ihrer Mutter Jennifer Lopez, Oktober 2025

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