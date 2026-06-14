Diese Flop-Idee kostete Heidi Klum knapp eine Million Euro

Heidi Klum (53) ist nicht nur als Model und TV-Jurorin erfolgreich, sondern gilt auch als clevere Geschäftsfrau. Nun hat sie jedoch offen zugegeben, dass nicht jede ihrer Geschäftsideen aufgeht. Im OMR-Podcast sprach sie über ein Investment, das sie fast eine Million Euro gekostet hat – ohne nennenswerten Erfolg. "Es gibt auch Sachen, die haben dann auch nicht unbedingt funktioniert", gestand sie. Konkret geht es um ein eigenes Videospiel, das sie auf der Online-Plattform Roblox entwickeln ließ – und das am Ende wirtschaftlich scheiterte. Die Idee dazu lieferte ausgerechnet ihre Tochter Lou (16). Das Mädchen war früher Fan eines Fashion-Spiels auf der Plattform, in dem alle Models schlank und einheitlich aussahen – was Heidi missfiel.

"Das ist ja auch nicht gut, wenn sie sich das jetzt anguckt und wir haben ja gelernt in den letzten Jahren, dass Body Positivity wichtig ist und dass alle gerne gesehen werden möchten", erklärte sie im Podcast. Ihr Plan war es, einen Gegenentwurf zu schaffen, bei dem Spieler ihre Figuren selbst gestalten können – also Körpergröße, Statur, Haar- und Hautfarbe frei wählen. "Ich wollte, dass man den Menschen oder die Person, die dann am Catwalk läuft, dass du die dir so zusammenbauen kannst, wie du möchtest", so die Unternehmerin. Doch die Umsetzung erwies sich als enorm teuer: "Fast eine Million habe ich da reininvestiert." Und das ohne Erfolg: "Es hat am Ende nicht so wirklich funktioniert, was auch schade ist."

Trotz dieses Misserfolgs hat Heidi in ihrer Karriere insgesamt ein beachtliches Imperium aufgebaut. Seit 2006 ist sie Chefjurorin der ProSieben-Show Germany's Next Topmodel und hat neben Werbeverträgen auch eigene Musikprojekte und sogar ein Restaurant in Manhattan vorzuweisen. Der Start bei GNTM ist jedoch etwas holprig verlaufen, wie sie während der Aufnahme verriet. Unter anderem hatten viele Verantwortliche wenig Ahnung von Mode oder schlugen "unsinnige Challenges" vor, bei denen die Kandidatinnen sogar im Dunkeln laufen mussten.

Anzeige Anzeige

Imago Heidi Klum beim Calzedonia Summer Club in Köln, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum spricht beim OMR Festival in Hamburg und hält ihren Hund Fritz

Anzeige Anzeige

Imago Heidi Klum am Set von "Germany’s Next Topmodel" in Los Angeles, 14. März 2025