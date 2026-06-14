Zehn Jahre Ehe: Sila Sahin gewährt Einblick in ihr Sexleben

Zehn Jahre verheiratet – und das Feuer brennt noch immer: Sila Sahin (40) und ihr Ehemann Samuel Radlinger (33) feiern ihr Hochzeitsjubiläum und geben dabei ungewohnt offene Einblicke in ihr Liebesleben. Gegenüber Bild verrät die Schauspielerin, dass die Leidenschaft nach einer Dekade Ehe keineswegs erloschen ist. "Mein Mann hat noch immer Ausdauer für die volle Spielzeit", sagt die 40-Jährige mit einem Augenzwinkern und ergänzt: "Wir finden uns immer noch ziemlich anziehend. Die Kondition hat nicht nachgelassen."

Ganz ohne Herausforderungen sei ihre Ehe allerdings nicht gewesen, verrät Sila. "Natürlich hatten wir unsere Auf und Abs. Wir standen auch schon an einem Punkt und dachten: Wie geht's weiter?", erzählt sie im Interview. Umso glücklicher ist sie über das Jubiläum: "Es hat nochmal geknallt, wie am ersten Tag. Spätestens jetzt hätte ich für immer verlängert", schwärmt die GZSZ-Bekanntheit. Ihr Geheimrezept für die glückliche Ehe? "Wir lachen viel. Humor hilft immer. Man darf alles nicht zu ernst nehmen, weder sich selbst noch den Alltag", erklärt Sila. Zudem achtet das Paar darauf, dass die Zweisamkeit trotz des zuweilen stressigen Familienalltags nicht zu kurz kommt. "Manchmal muss man es planen, weil mit Kindern einfach alles durchgetaktet ist", so die 40-Jährige, die mit Samuel die gemeinsamen Söhne Elija und Noah großzieht.

Wie viel Herzblut in der Beziehung des Paares steckt, zeigt auch ein Blick zurück auf die Anfänge von Sila und Samuel. Der Sportler machte seiner großen Liebe nach nur acht Monaten einen Heiratsantrag. Dafür lockte eine Nachbarin die ausgebildete Kosmetikerin unter einem Vorwand aus ihrer Wohnung, während er den Flur mit Kerzen dekorierte. Als Sila zurückkehrte und die Kerzen sah, knallte sie die Tür sofort wieder zu – sie glaubte, ein Einbrecher sei in ihrer Wohnung. "Dann aber hörte ich ein zaghaftes 'Schatz?' und ging wieder rein", erinnert sie sich. Samuel kniete dort bereits mit hochrotem Kopf und machte ihr einen Antrag. "Ich war so überwältigt, dass ich nach dem ersten 'Ja' nicht mehr wusste, ob ich schon geantwortet hatte, und sagte nochmal: 'Ja!'", berichtet sie. Besonders amüsiert sie bis heute, wie sie dabei gekleidet war: "Er sah so gut aus und ich trug meinen Glücksbärchi-Jogginganzug."

Seit Juni 2016 sind die beiden verheiratet und tragen gemeinsam den Doppelnamen Sahin-Radlinger. Ihre Liebe beschreibt Sila mit einer romantischen Überzeugung: "Ich liebe Beständigkeit, und meine Vorstellung einer Beziehung passt in jeden Disney-Film." Ihre Zuneigung zu Samuel brachte sie zuletzt auch musikalisch zum Ausdruck – mit einem Song, den sie als "Liebesbeweis" für ihren Mann bezeichnete. Auch im aktuellen Interview hat Sila nur positive Worte für ihren Ehemann übrig – und es wird einmal mehr deutlich, dass die Schauspielerin ihr großes Glück gefunden hat.

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PeterTimm/ Action Press Sila Sahin und ihr Mann Samuel Radlinger

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Instagram / diesilasahin Sila Sahin, Samuel Radlinger und ihre beiden Söhne

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Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger

Sila Sahin und Samuel Radlinger im Sommer 2017