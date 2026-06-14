Sechs Jahre Beziehung: Tom Felton soll wieder Single sein

Nach rund sechs Jahren soll die Beziehung von Tom Felton (38) und Roxanne Danya offenbar Geschichte sein. Wie The Sun berichtet, haben sich der Harry Potter-Star und seine Freundin getrennt. Ein deutliches Zeichen dafür: Tom folgt Roxanne auf Instagram nicht mehr. Darüber hinaus soll der Schauspieler, der in der Zaubererfilmreihe Draco Malfoy verkörperte, mittlerweile wieder auf der Promi-Dating-App Raya aktiv sein – mit einem frischen Profilfoto, das seine Hunde zeigt.

Das Paar lernte sich in Südafrika kennen, Roxannes Heimat, und sie zog 2022 für die Beziehung zu Tom nach Großbritannien. Beide hielten ihr Privatleben stets aus der Öffentlichkeit heraus. Ihren letzten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten die beiden dem Bericht zufolge beim Formel-1-Grand-Prix in Silverstone im vergangenen Jahr. Toms Vertreter haben sich auf Anfrage bislang nicht zu den Trennungsnews geäußert.

Schon bevor Tom und Roxanne ein Paar wurden, sorgte ihr Auftritt gemeinsam in Portofino für Schlagzeilen – damals wegen auffälliger Ringe an ihren Ringfingern, die Spekulationen über eine mögliche Hochzeit ausgelöst hatten. Zuvor war Tom acht Jahre lang mit der Schauspielerin Jade Olivia zusammen gewesen, die in "Harry Potter" seine Filmfrau gespielt hatte. Es bleibt abzuwarten, ob sich Tom nun persönlich zu seinem mutmaßlichen Liebes-Aus melden wird.

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Imago Tom Felton bei der Gala zu "Harry Potter and the Cursed Child" in New York: Tom Felton, 17. November 2025

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Imago Tom Felton und Roxanne Dayna beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone, Juli 2025

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Getty Images Tom Felton auf dem Empire State Building

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