So hat Gerry Conway die Marvel-Welt bahnbrechend geprägt

Gerry Conway hat die Welt der Comics für immer verändert – und nun trauert die Branche um ihn. Der Autor und ehemalige Chefredakteur von Marvel Comics ist im Alter von 73 Jahren gestorben, wie Marvel bestätigte. Conway übernahm bereits mit 19 Jahren die Autorenschaft des Flaggschiff-Titels "The Amazing Spider-Man" von Stan Lee (†95) und gestaltete die Figur des Peter Parker über drei Jahre lang entscheidend mit. Unter ihm wuchs Peter Parker nicht nur in das Erwachsenenalter hinein, sondern musste auch mit den dramatischen Konsequenzen seines Lebens als Superheld umgehen – darunter der Tod seiner Freundin Gwen Stacy, die dem Grünen Kobold zum Opfer fiel.

Doch Conways Einfluss reichte weit über Spider-Man hinaus. Er erschuf den Punisher und gab ihm jene tragische Hintergrundgeschichte, die Fans bis heute kennen. Mit seiner Arbeit an "Ms. Marvel" Ende der Siebziger etablierte er Carol Danvers als eigenständige kosmische Heldin und legte damit den Grundstein für ihre spätere Entwicklung zu Captain Marvel, wie Deadline berichtet. Auch an großen Titeln wie "Fantastic Four", Thor, Avengers und "Defenders" war er beteiligt. Marvel Studios-Präsident Kevin Feige (52) würdigte ihn in einer Stellungnahme: "Gerry Conway brachte echte Dramatik in sein Schreiben, er verstand es, sensationelles Superhelden-Abenteuer mit menschlich Nachvollziehbarem zu verweben und schuf dabei einige der denkwürdigsten Geschichten und Figuren aller Zeiten." Dan Buckley, Präsident von Marvel Comics, beschrieb ihn als "einen begnadeten Autor, der tief in den emotionalen und moralischen Kern des Geschichtenerzählens eingetaucht ist" und dessen Arbeit "Generationen von Autoren, Lesern und Fans inspirieren wird".

Gerry begann seine Karriere außergewöhnlich früh: Bereits mit 16 Jahren wurden seine ersten Comicgeschichten veröffentlicht. Seine Handschrift zeigte sich besonders in der Art, wie er Beziehungen, Schuld und Konsequenzen erzählte – nah an den Gefühlen seiner Figuren und ohne Angst vor tragischen Wendungen. Sein Einsatz für Kreative machte ihn in der Branche zu einem geschätzten Fürsprecher. Marvel richtete in seiner Mitteilung über seinen Tod sein tiefstes Beileid an Fans auf der ganzen Welt und nannte keine Details zu Zeitpunkt oder Ursache. Gerry hinterlässt seine Ehefrau Laura Conway.

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Getty Images Gerry Conway bei der PBS-TCA-Presseveranstaltung 2013 in Beverly Hills

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SIPA PRESS Andrew Garfield in "The Amazing Spider-Man 2: Rise Of Electro"

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Instagram / gerryconway52 Gerry Conway, US-amerikanischer Comic-Autor