Zu groß geraten und vernarbt: Yeliz Koc bereut ihre Brust-OP

Realitystar Yeliz Koc (32) macht eine klare Ansage: Sie bereut ihre Brust-OP und warnt vor vorschnellen Schönheitsbehandlungen. In ihrer Instagram-Story erklärte die Influencerin jetzt, warum sie heute anders entscheiden würde und welche Folgen der Eingriff für sie hatte. Die erste Vergrößerung sei bei einem günstigen Arzt schiefgelaufen, die Implantate seien schlecht eingesetzt worden. Später habe ein anderer Mediziner zwar nachgebessert, doch nach ihrer Schwangerschaft sei erneut operiert und gestrafft worden. Sichtbare Narben und eine für ihren Geschmack zu üppige Oberweite blieben zurück. Mit ihrem offenen Statement richtet sich Yeliz direkt an ihre Follower und bittet um mehr Nachdenken statt schneller Entscheidungen.

In mehreren Passagen wird Yeliz deutlich. "Ich bereue das schon mit meinen Brüsten. Ich hatte damals schöne Brüste, wollte sie aber voller haben", sagte sie in ihrer Instagram-Story. Über die missglückte erste OP erklärte sie: "Die Implantate waren nicht nur falsch, sie waren auch nicht gut eingesetzt. Es war der günstigste Arzt, den ich damals gefunden habe." Erst ein weiterer Eingriff habe sie zwischenzeitlich zufriedener gemacht. Nach der Geburt ihres Kindes folgte jedoch die nächste Runde im OP-Saal: "Nach der Schwangerschaft mussten die halt neu gemacht und gestrafft werden. Und dadurch habe ich jetzt halt auch so Narben. Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde sie auch ein bisschen zu groß." Einen weiteren Eingriff schließt Yeliz aktuell allerdings aus: "Ich würde mich jetzt nicht mehr unters Messer legen lassen, um sie kleiner zu machen, weil ich nicht weiß, was in den nächsten Jahren passiert. Vielleicht werde ich nochmal schwanger."

Ihren Fans gibt Yeliz deshalb einen eindringlichen Rat: "Überlegt euch das wirklich sehr, sehr gut. Holt euch mehrere Meinungen ein und nicht von 0 auf 100, sondern wenn, dann irgendwie langsam, fein und klein, weil das alles auch so gefährlich ist." Yeliz erzählte zudem von früheren Unsicherheiten wegen ihrer Ohren. Darüber habe sie eine Zeit lang eine Operation erwogen, sich dann aber umentschieden. "Das sind halt einfach meine Ohren", so die Influencerin. Heute fühlt sie sich wohler mit sich selbst: "Ich bin voll bei mir angekommen und voll im Reinen mit mir", sagte sie in ihrer Story.

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Influencerin und Reality-TV-Star

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Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im August 2025