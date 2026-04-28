Nach Trennung von Nicole: Keith Urbans Tochter entfolgt ihm

Die Trennung von Keith Urban (58) und Nicole Kidman (58) im vergangenen September hat offenbar tiefe Spuren in der Familie hinterlassen. Wie jetzt bekannt wurde, ist Keiths älteste Tochter Sunday Rose (17) dem Countrysänger auf Instagram entfolgt – ein Schritt, der als deutliches Zeichen für das angespannte Verhältnis zwischen Vater und Tochter gewertet wird. Keith selbst folgt der 17-Jährigen allerdings weiterhin auf der Plattform. Medienberichte hatten bereits zuvor darauf hingedeutet, dass die Beziehung des Musikers zu Sunday Rose und ihrer jüngeren Schwester Faith Margaret seit der Trennung merklich gelitten hat.

Einem Bericht des Promireporters Rob Shuter zufolge weigern sich beide Töchter, Keiths neue Freundin Karley Scott Collins zu treffen. Die 26-jährige Countrysängerin soll laut übereinstimmenden Berichten eine ernsthafte Beziehung mit Keith führen. Ein Familienfreund erklärte gegenüber Shuter: "Die Mädchen konzentrieren sich gerade wirklich auf ihre Mutter. Sie passen sich an alle Veränderungen an, und es ist natürlich, dass sie ihren Raum schützen wollen." Aus dem Umfeld des Sängers hieß es außerdem: "Er möchte, dass es ihnen gut geht, aber die Priorität der Mädchen gilt ihrer Mutter und ihrem eigenen Wohlbefinden." Collins selbst hatte zuletzt einen Artikel, der behauptete, sie und Keith würden bereits zusammenleben, mit einem lachenden Emoji kommentiert und geschrieben: "Leute, das ist absolut lächerlich und unwahr."

Keith Urban und Nicole Kidman hatten ihre Ehe im September nach 19 gemeinsamen Jahren für beendet erklärt und damit ihre Fans weltweit schockiert. Die beiden galten in Hollywood lange als eines der stabilsten Paare überhaupt. Abseits der familiären Turbulenzen soll Keith seine Energie aktuell in seine Musik stecken: Berichten zufolge befindet er sich derzeit in Nashville, wo er ein Studio in der berühmten Music Row renoviert und an einem neuen Album arbeitet. Collins hatte bereits 2025 als Vorband auf seiner "High and Alive World Tour" gespielt und mit ihm im Jahr 2024 das gemeinsame Duett "Write One" aufgenommen.

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman und Faith Margaret Kidman-Urban bei der Chanel Womenswear S/S 2026 Show

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Getty Images Keith Urban, Radio Music Festival, 21. September 2024 in Las Vegas