"Trigger": Danielas heftige Abnahme belastete Lucas Cordalis

Daniela Katzenberger (39) hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Verwandlung durchlaufen und sich zu einer echten Fitness-Queen entwickelt. Doch diese Veränderung hatte ihren Preis, wie ihr Ehemann Lucas Cordalis (58) jetzt in einem Interview mit der Bild-Zeitung schildert. Der Sänger berichtet offen, dass die intensive Trainingsphase seiner Frau ihre Ehe stark belastete. "Sie war fast nur noch schlecht gelaunt über Wochen und Monate", erinnert er sich. Mittlerweile sei jedoch wieder alles gut zwischen den beiden, versichert der 58-Jährige.

"Daniela war früher der größte Couch-Potato", erinnert sich Lucas gegenüber der Bild. Seine früheren Versuche, sie für Sport zu begeistern, blieben lange ohne Erfolg, bis Daniela schließlich den Entschluss fasste, an einem Fitnesswettkampf teilzunehmen. Lucas beschreibt laut Bunte, wie dieser radikale Wandel auch den gemeinsamen Alltag komplett veränderte: Strenge Ernährungspläne und intensives Training bestimmten plötzlich den Tagesablauf. "Das macht was mit dir", betont der Musiker und gibt zu, dass ihn das Thema Fitness auch schnell unter Druck setzen kann. Wenn Daniela Kritik an seiner eigenen Figur äußere, würde ihn das "brutal triggern", sagt er.

Daniela hatte sich damals das ehrgeizige Ziel gesetzt, an einem Bikini-Contest teilzunehmen, und schaffte es am Ende sogar aufs Treppchen. Rückblickend beschreibt sie diese Phase auch selbst als enorme Belastung für ihre Ehe: "Das war eine brutale Beziehungsprobe", verriet sie kürzlich gegenüber "Punkt 6". "Gerade während der Wettkampfvorbereitung. Man hungert sich von morgens bis abends durch den Tag." Heute wirkt das Paar jedoch gefestigter denn je und scheint gerade durch diese intensive Zeit noch enger zusammengewachsen zu sein.

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Instagram / lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, 2024

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, April 2025

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Instagram / danielakatzenberger Tobias Wendeler und Daniela Katzenberger bei der Miss-Universe-Wahl in Las Vegas