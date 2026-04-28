Kein Zwang: Jackie Jackson über die Anfänge der Jackson 5

Bei der Premiere des Michael Jackson-Biopics "Michael" am 20. April in Los Angeles hat Jackie Jackson (74) mit einem hartnäckigen Gerücht über seine Familie aufgeräumt. Gegenüber dem Magazin People erklärte der 74-Jährige auf dem roten Teppich, dass er und seine Brüder nicht von ihrem Vater Joe (†89) zur Musik gedrängt worden seien. "Viele Leute denken, mein Vater hat uns das aufgezwungen", sagte Jackie und ergänzte: "Nein, das hat er nicht. Wir wollten es selbst machen." Auch sein Bruder Marlon Jackson (69) war bei dem Abend dabei und betonte die ganz normalen Höhen und Tiefen seiner Großfamilie: "Ich möchte, dass die Menschen, wenn sie diesen Film sehen, verstehen, dass diese Familie nicht anders ist als jede andere Familie. Wir haben unsere Höhen und Tiefen, Prüfungen und Schwierigkeiten. Und wir haben gelernt, unterschiedlicher Meinung zu sein. Und es ist eine riesige Familie."

Neben Jackie und Marlon waren auch ihre Geschwister La Toya, Randy und Jermaine bei der Premiere. Dazu gesellten sich Michaels Sohn Prince sowie Jaafar Jackson (29), der Sohn von Jermaine, der im Film selbst den King of Pop verkörpert. Jackie erinnerte sich, dass die Kindheit der Geschwister im kleinen Gary im US-Bundesstaat Indiana zwar vom täglichen Üben geprägt war, die Jungs aber auch ein normales Kindheitsleben führten: "Wir gingen raus und spielten Sport, Baseball, all das." Ihr Vater Joe erkannte das Talent in seiner Familie und besorgte ihnen Instrumente, so Jackie. Was viele außerdem falsch einschätzen, ergänzte Marlon: Viele glaubten, der Erfolg der Jackson 5 sei plötzlich über Nacht gekommen, doch "das war er nicht."

Das Biopic "Michael" wurde unter der Regie von Antoine Fuqua (60) und nach einem Drehbuch von John Logan entwickelt und entstand mit Unterstützung zahlreicher Familienmitglieder. Neben Jaafar ist auch Juliano Krue Valdi in der Rolle von Michael zu sehen. Colman Domingo (56) spielt Patriarch Joe Jackson, Nia Long seine Frau Katherine. Joe Jackson, der nicht nur Vater, sondern auch Manager der Jackson 5 war, starb im Juni 2018 im Alter von 89 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Der Film "Michael" läuft ab dem 24. April in den Kinos.

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Getty Images Jackie Jackson, 2019

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Getty Images Michael Jackson, Sänger

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Getty Images Michael Jackson (2. v. r.) mit seinen Geschwistern, 1972