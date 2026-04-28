Spitze gegen Leyla? Yeliz Koc ist irritiert vom Beautywahn

Yeliz Koc (32) spricht in ihrer Instagram-Story Klartext über den Beauty-Hype in der Influencerwelt. Die Reality-TV-Bekanntheit zeigt sich irritiert darüber, wie offen Eingriffe präsentiert werden und welche Vorbilder dadurch entstehen. "Was ist mit diesem Schönheitswahn? Was ist da los? Ich sehe nur noch auf Instagram wunderschöne Frauen, die irgendwelche Beauty-Eingriffe machen lassen", sagte sie in ihrer Story. Zwar betont die Influencerin, jede und jeder dürfe selbst entscheiden, was am eigenen Körper passiere. Zugleich fragt sie, ob wirklich alles öffentlich geteilt werden müsse. Yeliz nennt dabei keine Namen, doch aktuell steht Leyla Heiter (29) für das offene Zeigen ihrer Kinn-OP in der Kritik – richtet sich ihre Äußerung gegen die Influencerin?

In mehreren Clips wird Yeliz grundsätzlich, aber persönlich. Sie erinnert daran, dass sie selbst bereits eine Schönheits-OP hatte. "Es kann ja wirklich jeder für sich selber entscheiden. Ich habe selber meine Brüste gemacht", erklärte sie. Eingriffe wie an Lippen oder der Nase könne sie noch nachvollziehen, für vieles andere fehle ihr das Verständnis. Vor allem das offensiv öffentliche Darstellen mancher Prozeduren störe sie: "Dann sollte man das, finde ich, für sich behalten. So viele Leute schauen uns zu, auch Jüngere." Sie fügte hinzu: "Vielleicht liege ich auch komplett falsch und ich möchte auch niemanden kritisieren, aber [...] ich finde es einfach schade."

Parallel sorgte zuletzt Leyla Heiter mit einer sehr offenen Kommunikation über ihre Kinn-OP für Diskussionen. Die Realitybekanntheit zeigte sich kurz nach dem Eingriff sogar in einem Kochclip mit Kopfverband und geschwollenem Gesicht und begegnete der darauffolgenden Kritik mit einer klaren Haltung: Sie entscheide selbst über Eingriffe und über die Transparenz gegenüber ihrer Community. Yeliz und Leyla sind beide stark auf Social Media aktiv und erreichen dort ein großes Publikum.

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, August 2025

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Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln, 03.09.2025

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, April 2026