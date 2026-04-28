Zoë Kravitz verlobt? Channing Tatum teilt komisches Gedicht

Wenige Tage nachdem ein Insider bekannt gegeben hatte, dass Zoё Kravitz (37) und Harry Styles (32) verlobt sein sollen, hat Channing Tatum (46) auf Instagram ein kryptisches Gedicht geteilt. Der Schauspieler und Ex-Verlobte von Zoё veröffentlichte dort Zeilen des Autors John Roedel – und das, ohne sich explizit zur Verlobung seiner Ex zu äußern. "Mein Gehirn und mein Herz haben sich vor einem Jahrzehnt scheiden lassen, darüber, wer die Schuld trägt, dass ich so ein Durcheinander geworden bin. Irgendwann konnten sie nicht mehr im selben Raum miteinander sein", lauten die Zeilen des Gedichts. Dazu spielte der 46-Jährige den Song "Faith's Hymn" des Chors Beautiful Chorus. Als Bildunterschrift wählte er schlicht: "Lest..."

Page Six hatte die Verlobung von Zoё und Harry enthüllt. Demnach sollen sich die Schauspielerin und der Sänger nach rund acht Monaten Beziehung verlobt haben. Auf eine Anfrage des Newsportals reagierten Channings Vertreter zunächst nicht. Laut einem Insider soll es zwischen dem Schauspieler und seiner Ex aber kein böses Blut geben. "Es gab keinen dramatischen Bruch zwischen Channing und Zoё", hieß es. Und weiter: "Sie sind wirklich nur auseinandergedriftet und haben entschieden, dass es das Beste für sie ist, getrennte Wege zu gehen."

Channing und Zoё waren ab 2021 ein Paar und verlobten sich 2023 – nur um sich rund ein Jahr später wieder zu trennen. "Sie waren nicht auf derselben Wellenlänge und sind auseinandergewachsen", hieß es damals gegenüber dem Magazin People. Für Zoё wäre es bereits die dritte Verlobung: Sie war von 2019 bis 2020 mit Schauspieler Karl Glusman (38) verheiratet, ehe sie mit Channing zusammenkam. Auch für Channing ist es nicht die erste gescheiterte Ehe – er war von 2009 bis 2018 mit Schauspielerin Jenna Dewan (45) verheiratet. Aus dieser Beziehung stammt seine zwölfjährige Tochter Everly.

Anzeige Anzeige

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz im August 2024 in London

Anzeige Anzeige

Imago Bei den BRIT Awards 2026 in Manchester: Harry Styles auf dem roten Teppich