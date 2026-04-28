In Dubai: Katie Price und Ehemann Lee sind wieder vereint

Entgegen ihrer eigenen Ankündigung ist Katie Price (47) doch wieder nach Dubai geflogen – und hat dort ihr Wiedersehen mit Ehemann Lee Andrews in vollen Zügen genossen. Auf Instagram teilte Lee ein verliebtes Video, das ihn zeigt, wie er der 47-Jährigen im Friseursalon einen Kuss auf den Kopf drückt. Zuvor war die Realitystar noch am Flughafen Gatwick fotografiert worden, bevor sie in Richtung Dubai aufbrach. Das Wiedersehen kommt überraschend, denn erst vor wenigen Tagen hatte Katie auf ihrem YouTube-Kanal erklärt, vorerst nicht mehr in die Emirate zu reisen: "Ich werde jetzt eine Weile nicht nach Dubai gehen. Ich habe meinen Teil in Dubai getan und mit allem, was da gerade passiert, ist es ruhig – und ich habe hier zu Hause auch einiges zu erledigen."

Dabei hatte Katie auch gehofft, dass Lee den nächsten Schritt macht und zu ihr nach Großbritannien kommt: "Hoffentlich fliegt Lee bald in die UK. Wenn er kann, kommt er rüber und macht hier ganz normale Dinge." Doch statt Lee nach England zu holen, entschied sich Katie offenbar, selbst wieder den Weg nach Dubai auf sich zu nehmen. Das Paar hatte im Januar geheiratet – zunächst inoffiziell, nur wenige Wochen nach dem Kennenlernen, dann folgte eine zweite, rechtlich gültige Zeremonie. Für Aufsehen sorgte zuletzt auch Lees Ankündigung, dem Onlinedienst OnlyFans beizutreten, nachdem er sich lange als Milliardär präsentiert hatte.

Lees Ausreiseverbot aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist ein Thema, das die beiden seit Längerem begleitet. Daily Mail zufolge war er zeitweise für drei Wochen in einem Gefängnis in den Emiraten eingesperrt – wegen des Vorwurfs, die Unterschrift einer Ex-Freundin gefälscht zu haben, um ein Darlehen in Höhe von umgerechnet rund 230.000 Euro zu sichern. Seither darf er Dubai nicht verlassen. Katie selbst hatte das Ausreiseverbot ihres Mannes zuletzt in ihrem Podcast "The Katie Price Show" indirekt bestätigt und dabei angemerkt, dass man in Dubai "buchstäblich für absolut alles" ein Ausreiseverbot bekommen könne. Lee hingegen hatte entsprechende Berichte stets bestritten und immer wieder angekündigt, bald in die UK zu reisen.

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Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Instagram / katieprice Katie Price, Social-Media-Star