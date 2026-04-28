Harry Styles und Zoë haben nach Verlobung wohl Babywunsch

Nicht nur die Verlobung, sondern offenbar auch der Familienzuwachs könnte bei Harry Styles (32) und Zoë Kravitz (37) schon bald ein Thema werden. Wie Page Six berichtet, soll der Sänger sich bereits vor der Verlobung sehnlichst ein Kind gewünscht haben – und zwar so sehr, dass er laut Insidern sogar bereit gewesen wäre, diesen Schritt alleine zu gehen. Nun, da das Paar plant, gemeinsam sesshaft zu werden, sind enge Vertraute des 32-Jährigen offenbar überzeugt, dass es nicht mehr lange dauert, bis die beiden Nachwuchs bekommen. "Er will wirklich ein Baby. Er hat seinen Freunden davon erzählt", verriet eine Quelle gegenüber Page Six.

Als besonderen Auslöser für Harrys Kinderwunsch gilt die Geburt seiner Nichte im Jahr 2024. Seine Schwester Gemma bekam damals eine Tochter, und der Sänger nahm sich eine Auszeit vom Touren, um bei der Familie sein zu können. Gegenüber Times of London beschrieb er, wie diese Zeit seine Prioritäten verschoben habe: "Meine Schwester hatte ein Baby, und zu jedem anderen Zeitpunkt in meinem Leben hätte ich viel davon verpasst. Dabei zu sein, meine Nichte beim Aufwachsen kennenzulernen – da war es mir so offensichtlich, was wirklich zählt. Es war wirklich klar, wo ich sein wollte." Vorerst steht für Harry jedoch erst einmal Arbeit auf dem Programm: Er hat soeben eine Welttournee für sein viertes Studioalbum angekündigt, bei der er unter anderem eine zweimonatige Residency im Madison Square Garden in New York absolvieren wird.

Harrys Verlobte Zoë ist seit vergangenem Sommer offiziell an seiner Seite. Die beiden wurden erstmals im August 2025 in Rom zusammen gesichtet, wie sie Arm in Arm durch die Stadt bummelten, bevor sie kurz darauf auch in London gemeinsam fotografiert wurden. Aus dem Umfeld des Paares hieß es damals, die Beziehung habe rasend schnell Fahrt aufgenommen – und tatsächlich folgte schon nach rund acht Monaten die Verlobung. Ein Insider beschrieb Harry als völlig vernarrt in die Schauspielerin, und auch aus dem Freundeskreis der beiden soll die Neuigkeit niemanden überrascht haben.

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Getty Images, Getty Images Harry Styles, Zoё Kravitz

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Imago Bei den BRIT Awards 2026 in Manchester: Harry Styles auf dem roten Teppich

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Getty Images Zoë Kravitz, 2025