Neues Foto: Kronprinz Haakon hatte Kontakt zu Epstein-Kreis

Neue Enthüllungen bringen Kronprinz Haakon von Norwegen (52) in Erklärungsnot. Die norwegische Illustrierte Se og Hør veröffentlichte ein Foto, das den 52-Jährigen im Jahr 2013 auf einer Party in Paris zeigt – an seiner Seite: Boris Nikolic, ein enger Vertrauter des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66). Das Magazin titelte dazu "Haakons unbekanntes Epstein-Netzwerk". Die Aufnahme sorgt für Aufsehen, weil Haakon bei einer Pressekonferenz Anfang April noch den Eindruck erweckt hatte, kaum etwas von den Verbindungen seiner Frau Kronprinzessin Mette-Marit (52) zu Epstein gewusst zu haben. Der norwegische Hof hat sich zu den neuen Enthüllungen bislang nicht geäußert.

Boris Nikolic ist kein unbeschriebenes Blatt. Der kroatische Arzt und Biotechnologie-Investor war Mette-Marit gut bekannt und soll sie im Jahr 2009 mit Epstein bekannt gemacht haben. Er stand dem Sexualstraftäter so nahe, dass dieser ihn zu seinem Ersatztestamentsvollstrecker ernannte. Sein Name soll laut der Seite Epsteinwiki mehr als 21.000 Mal in den Epstein-Akten auftauchen. Auch E-Mails aus dem Umfeld Epsteins deuten auf einen engen Kontakt zwischen Nikolic und Haakon hin. So schrieb Nikolic im Januar 2012 an Epstein über ein Treffen in Davos: "Danach gingen Mette, Haakon und ich aus, und es wurde sehr spät. Ich mag Haakon sehr gern!" Als Mette-Marit im November 2013 am Hals operiert wurde, hieß es in einer weiteren Mail von Nikolic an Epstein: "Ich rede die ganze Zeit mit Haakon, er wird während der Operation bei ihr sein."

Haakon hatte sich zuletzt öffentlich distanziert und bei der Pressekonferenz auf die Frage nach den Mails seiner Frau gesagt: "Ich lese die Mails meiner Frau nicht, ich hoffe, dass das niemand macht." Mette-Marit hatte sich bereits zuvor für ihre langjährigen Kontakte zu Epstein entschuldigt und diese als schwerwiegenden Fehler bezeichnet. Das nun aufgetauchte Foto sowie die E-Mails aus den Epstein-Akten werfen nun aber auch ein neues Licht auf Haakons eigene Verbindungen zu Nikolics Umfeld.

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Getty Images Kronprinz Haakon besucht das Nobel Peace Prize Centre in Oslo während des Belgien-Staatsbesuchs

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ActionPress Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon im Vogelzimmer des Königlichen Palasts in Oslo, März 2024

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