Trennung und Tränen: Megan Thee Stallion verlässt Broadway

Megan Thee Stallion (31) verlässt das Broadway-Musical "Moulin Rouge! The Musical" früher als geplant. Die Rapperin gab am Montag bekannt, dass ihr letzter Auftritt bereits am 1. Mai stattfinden wird – mehr als zwei Wochen früher als ursprünglich vorgesehen. Eigentlich sollte sie die Rolle des Impresarios Harold Zidler noch bis zum 17. Mai spielen. Als Gründe für den vorzeitigen Abgang gelten gesundheitliche Probleme sowie das turbulente Beziehungsende mit NBA-Star Klay Thompson, dem sie Untreue vorwirft. In einem Statement schrieb die 31-Jährige laut Just Jared: "Leider wird meine letzte Vorstellung bei 'Moulin Rouge! The Musical' am 1. Mai sein. Es war eine so große Ehre, Teil von 'Moulin Rouge! The Musical' zu sein, und ich habe so viele großartige Menschen in diesem Theater kennengelernt!"

In ihrem Statement würdigte Megan außerdem das Ensemble und die Crew mit warmen Worten: "Jede einzelne Person bei 'Moulin Rouge! The Musical' hat mich inspiriert, als Entertainerin noch härter zu arbeiten. Ich bin so dankbar für die Besetzung und die Crew, die diese Erfahrung so bedeutungsvoll gemacht haben. Ihr seid wirklich einige der freundlichsten Menschen, die ich je getroffen habe!" Wer die Rolle des Harold Zidler für die verbleibenden Vorstellungen vom 2. bis 17. Mai übernehmen wird, steht noch nicht fest. Die Produzenten wollen den Ersatz in den kommenden Tagen bekanntgeben.

Megans Zeit auf dem Broadway war von Beginn an von Rückschlägen begleitet. Bereits Ende März musste die Rapperin während einer Vorstellung ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie während des Auftritts schwer erkrankt war. Am nächsten Tag erklärte sie, in jener Nacht "auf dem letzten Loch" gepfiffen zu haben – Ärzte diagnostizierten bei ihr extreme Erschöpfung, Dehydrierung sowie weitere körperliche Beschwerden. Zwei Nächte später kehrte sie vor ausverkauftem Haus auf die Bühne zurück. Zuletzt sorgte auch das Beziehungsende mit Klay Thompson für emotionale Momente. Am Samstagabend war Megan nach der Vorstellung in Tränen aufgelöst, das Ensemble stand ihr dabei sichtlich zur Seite.

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Getty Images Megan Thee Stallion gibt ihr Broadway-Debüt in "Moulin Rouge! The Musical"

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Getty Images Megan Thee Stallion feiert ihr Broadway-Debüt in "Moulin Rouge! The Musical"

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Imago Klay Thompson und Megan Thee Stallion bei der "Pete & Thomas Foundation"-Gala in New York, Juli 2025