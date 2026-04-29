Mit 92 Jahren: Carol Burnett will beruflich kürzertreten

Mit fast 93 Jahren tritt Comedy-Legende Carol Burnett (93) kürzer – zumindest vor der Kamera. Die Schauspielerin, die am 26. April Geburtstag feiert, verriet People, dass sie schlichtweg keine Lust mehr auf extrem frühe Drehstarts und stundenlange Verwandlungen in der Maske hat. "Ich bin wirklich kein Fan mehr davon, in aller Herrgottsfrühe aufzustehen, Make-up aufzutragen und das alles", gab das TV-Urgestein lachend zu Protokoll. Mit 92 Jahren darf man das Zepter eben auch mal abgeben, wenn der Wecker vor Sonnenaufgang klingelt. Die Zeit der großen Hauptrollen scheint für sie damit endgültig vorbei zu sein.

Doch wer glaubt, die Emmy-Preisträgerin würde sich gänzlich in den Ruhestand verabschieden, unterschätzt ihren Tatendrang. Carol wechselt lediglich die Seiten und mischt künftig im Hintergrund mit. Als Co-Autorin und Co-Produzentin plant sie bereits neue Coups, um ihre jahrzehntelange Erfahrung einzubringen. "Ich arbeite jetzt an Sachen hinter den Kulissen. Ich kann noch nichts verraten, aber es kommen einige interessante Projekte, bei denen ich so etwas wie eine Co-Autorin und Co-Produzentin wäre", erklärte sie geheimnisvoll. Auf diese Weise behält sie im Business "immer noch meine Hand im Spiel", spart sich aber das aufwendige Styling. Die kreative Flamme brennt also weiter, nur ohne die lästige Puderquaste im Gesicht.

Ganz ohne Bildschirmpräsenz geht es dann aber doch nicht, denn für ein Herzensprojekt macht Carol womöglich eine Ausnahme. In der neuen Serie "Pluribus" stellt sie einen kurzen Gastauftritt in Aussicht, da sie ein riesiger Fan von Rhea Seehorn (53) und Schöpfer Vince Gilligan (59) ist. "Ich mache vielleicht einen kurzen Auftritt in 'Pluribus'. Wir denken darüber nach, aber es wäre keine lange Sache", so der Star. Die Verbindung zu Vince besteht seit ihrem gefeierten Auftritt in "Better Call Saul". Damals schwärmte Kollege Bob Odenkirk (63) gegenüber People in höchsten Tönen von der Zusammenarbeit: "Sie ist in jeder Hinsicht begabt, das ist offensichtlich."

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Getty Images Komikerin Carol Burnett bei der Season-2-Finalveranstaltung von Apple TVs "Palm Royale" im Wolf Theater in North Hollywood, Januar 2026

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Getty Images Carol Burnett bei den Golden Globe Awards, 2020

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Getty Images Dick Van Dyke und Carol Burnett, Juni 2024

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Mit 92 die Hauptrollen abgeben und hinter die Kulissen wechseln – wie findet ihr Carols Plan? Cleverer Move – so kann sie ihre Kreativität voll ausleben. Immer noch zu viel. Wann will sie denn ihren Ruhestand genießen? Ergebnis anzeigen