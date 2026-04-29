Bei "Sing meinen Song": Mark Forster singt für toten Freund

Eine emotionale Ausnahmesituation erlebte Sänger Mark Forster (43) in der Vox-Show Sing meinen Song. In der dritten Folge der aktuellen Staffel, die in Kapstadt aufgezeichnet wurde, stand der 43-Jährige vor dem Tauschkonzert von Der Graf der Band Unheilig vor der Kamera und brach dabei in Tränen aus – für ihn nach eigener Aussage ein TV-Erstes Mal. Den Grund für seine Gefühle erklärte er den Kollegen: Mark hatte sich das Lied "So wie du warst" aus dem Repertoire des Grafen ausgesucht, um damit einem verstorbenen Freund aus seiner Jugend zu gedenken. "Ich habe noch nie einen Song für ihn geschrieben. Das war das erste Mal", sagte er bewegt.

Schon beim Erzählen versagte Mark die Stimme. Er berichtete, wie er immer an diesen einen besonderen Freund denken müsse, wenn er solche Songs höre – und dann kämpfte er sichtlich gegen die Tränen an. Nach einer kurzen Pause konnte er schließlich vollenden, was er sagen wollte: Der Freund sei verunglückt, als sie beide 18 Jahre alt waren. Bis heute besuche er bei jedem Heimatbesuch dessen Grab. Für sein Cover schrieb Mark die Strophen des Originals um, das der Graf 2012 für seinen verstorbenen Schwiegervater komponiert hatte, wie Bild berichtet. Beim Auftritt selbst begleitete er sich am Klavier und sang die meiste Zeit mit geschlossenen Augen. Der Graf brach während der Performance völlig in Tränen aus. Nach dem letzten Ton lagen sich beide Männer in den Armen, und der Graf kürte das Cover schließlich zum Song des Abends: "Es war so ein Geschenk, dass du das gemacht hast für uns alle." Mark selbst kommentierte seinen seltenen Gefühlsausbruch vor der Kamera: "Ich heule nicht oft und nicht so gerne. Aber ich konnte nicht anders."

Mark gehört seit Jahren zu den bekanntesten deutschen Popsängern. Einem breiten Publikum wurde er unter anderem als Coach in der Castingshow The Voice of Germany bekannt, wo er sich regelmäßig als nahbarer und empathischer Mentor zeigte. Privat hält er sein Leben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – der seltene Einblick in seinen Schmerz um den früh verstorbenen Jugendfreund machte den Moment bei "Sing meinen Song" daher umso eindringlicher.

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Imago Mark Forster bei der Artist Celebration Night im Station Berlin, Januar 2026

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Getty Images Der Graf von Unheilig bei Schlagerbooom in der Westfalenhalle, Dortmund, 18. Oktober 2025

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Getty Images Mark Forster, Sänger