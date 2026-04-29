Nach Hulk Hogans Tod: So lebt seine entfremdete Tochter

Brooke Hogan (37) hat sich nach dem Tod ihres entfremdeten Vaters Hulk Hogan (†71) komplett aus der Wrestling-Welt zurückgezogen – und ein neues Leben aufgebaut. Die Sängerin lebt heute an der Treasure Coast in Florida, wo sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Steven Oleksy (40) ihren Alltag weit weg vom Rampenlicht gestaltet. Dort kümmert sich das Paar um die einjährigen Zwillinge Oliver und Molly, die im Januar 2025 zur Welt kamen. Im Gespräch mit Page Six verriet Brooke, dass sie sich zwischen Windeln, Fläschchen und Karriereplänen vor allem auf eines konzentriert: ihre kleine Familie, ihre neue Musik und ihre eigene Heilung.

Beruflich wagt die ehemalige Reality-TV-Bekanntheit gerade ein echtes Comeback. Brooke arbeitet mit ihrem alten Label an einem neuen Album, das bereits fertig in der Schublade liegt. Auslöser war ihr 2006er-Hit "About Us" mit Paul Wall, der auf TikTok plötzlich ein zweites Leben bekam. "Das ist wirklich wegen der Fans passiert", erzählte sie und fügte hinzu, dass sie sich von den Usern mit Rufen wie "Brooke, komm zurück" getragen fühlte. Für das neue Projekt steht auch eine Reunion mit Paul im Raum. Parallel steht Brooke für die HGTV-Show "Rock the Block" vor der Kamera und bringt mit ihrer eigenen Weinlinie House of Stars einen lange gehegten Traum an den Start. Die Idee dazu hatte sie eigenen Angaben nach schon vor Jahren ihrem Vater vorgeschlagen, setzte sie nun aber allein um. Ganz bewusst verzichtete Brooke außerdem auf eine Teilnahme an der neuen Netflix-Dokuserie "Hulk Hogan: Real American", die kurz nach ihrem Startschuss und Hulks letztem Interview für Schlagzeilen sorgt.

Privat ist Brookes Fokus ganz klar: Sie möchte den schwierigen Familienkreislauf, den sie bei ihren Eltern Hulk und Linda Hogan (66) wahrnahm, nicht an die nächste Generation weitergeben. Die Musikerin, die nach eigener Bitte nicht im Testament ihres Vaters bedacht wurde und deshalb heute keinen Einfluss auf dessen Nachlass hat, arbeitet nach eigenen Worten intensiv an sich selbst. Im Interview betonte sie, wie wichtig ihr Verantwortung und gegenseitige Verantwortlichkeit geworden sind. Gleichzeitig schwärmt Brooke von ihrem Leben mit Ehemann Steven, den sie liebevoll "Saint Steven" nennt und der sie im Alltag mit den Zwillingen unterstützt. Während sie den Kontakt zu ihren Eltern und ihrem Bruder Nick derzeit ruhen lässt, hofft sie, dass Oliver und Molly als Geschwister ein enges Band behalten – und sie selbst ihren Weg zwischen Mutterschaft, Karriere und innerer Ruhe weitergehen kann.

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Getty Images Hulk Hogan und seine Tochter Brooke, 2004

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Instagram / mizzhogan Steven und Brooke Oleksy, Ehepaar

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Instagram / mizzhogan Brooke Hogan, Tochter von Hulk Hogan