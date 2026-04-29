Kate Hudson über Mama Goldies Kampfgeist und ihren Einfluss

Beim Time100 Summit am Mittwoch hat Kate Hudson (47) rührende Worte über ihre Mutter Goldie Hawn (80) gefunden. Die Schauspielerin und Unternehmerin sprach bei der Veranstaltung offen darüber, wie sehr sie von Goldies Karriere und ihrem unbedingten Willen geprägt wurde. "Ich bin mit einer wunderbaren Mutter aufgewachsen", erklärte Kate. Goldie sei "der erste weibliche Star in Hollywood" gewesen, der wirklich eigene Filme produziert habe. Was Kate dabei besonders beeindruckt habe, sei der Antrieb ihrer Mutter gewesen, "für alles zu kämpfen". Für sie selbst sei dieser Ehrgeiz von klein auf ganz selbstverständlich gewesen.

Kate erzählte außerdem, dass sie das Selbstbewusstsein, das Goldie ihr mitgegeben habe, lange für völlig normal gehalten habe. "Ich habe nicht erkannt, wie dieses Selbstvertrauen von außen wahrgenommen wird", sagte sie beim Summit. Goldie, die seit fast sechzig Jahren im Filmgeschäft tätig ist, habe ihre Kinder immer dazu angehalten, ihre kühnsten Träume zu verfolgen. In einem früheren Interview mit der Harvard Business Review hatte Goldie selbst erklärt, dass sie nie bewusst als Vorbild aufgetreten sei: "Ich hatte Ideale und meine eigene Arbeitsethik. Wenn du ein Gefühl für dich selbst, deine Mission und dein Glaubenssystem hast, werden dich diese Dinge zum Erfolg führen."

Goldie hatte ihren Durchbruch in Hollywood zunächst in Rollen als stereotypische "dumme Blondine" – doch spätestens als sie in den 1980er-Jahren begann, eigene Filme zu produzieren, schrieb sie Filmgeschichte. Ihr erstes Produzentenprojekt "Private Benjamin" wurde 1980 ein riesiger Kassenerfolg und brachte ihr eine Oscar-Nominierung ein. Tochter Kate ist heute ebenfalls auf mehreren Bühnen erfolgreich: Als zweifach Oscar-nominierte Schauspielerin, als Mitgründerin des Milliardenunternehmens Fabletics und als Mutter von drei Kindern. Auf die Frage, wie sie all das unter einen Hut bringe, antwortete sie beim Summit mit einem Schmunzeln: "Ich bin Widder. Ich langweile mich schnell." Und dennoch hat sie ein klares Ziel: so präsent für ihre Kinder zu sein, wie Goldie es einst für sie war. "Ich möchte zu Hause sein, bei meinen Kindern", so Kate.

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Getty Images Goldie Hawn und Kate Hudson bei der 98. Oscarverleihung im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Kate Hudson bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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lberto E. Rodriguez / Getty Images Goldie Hawn & Kate Hudson auf einer Gala in Beverly Hills, Mai 2016