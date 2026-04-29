Olivia Munn teilt bewegende Botschaft an ihr jüngeres Ich

Olivia Munn (45) blickt auf eine prägende Phase ihrer Jugend zurück und richtet dabei eine emotionale Botschaft an ihr jüngeres Ich. Gegenüber dem Magazin People erzählte die Schauspielerin, wie schwer es ihr gefallen war, als sie mit 16 Jahren nach Oklahoma zog und eine neue Schule besuchen musste. "Ich kam zurück, als ich 16 Jahre alt war – dem schwierigsten Zeitpunkt, um in eine neue Schule zu kommen. Ich hatte wirklich große Schwierigkeiten, Freunde zu finden", sagte sie. Alles änderte sich, als eine Mitschülerin namens Jenny Marsden auf sie zukam und sie einlud, gemeinsam Zeit zu verbringen. "Es gab ein Mädchen namens Jenny Marsden, die mich fragte, ob ich ihre Freundin sein und mit ihr abhängen wolle", so Olivia.

Jenny erwähnte damals, dass ihr Bruder in einer CBS-Serie mitspielte – für die damals schon von der Schauspielerei träumende Olivia eine bedeutende Information. Als James Marsden (52) seine Schwester und deren Freundinnen zum Ausgehen einlud, hinterließ das Treffen bei Olivia einen bleibenden Eindruck. "Als ich ihn traf, hatte er einen so großen Einfluss auf mich und meine Denkweise", erklärte sie und ergänzte: "Ich dachte: 'Ich bleibe dran, und alle, die mir sagen, dass das ein hochgestecktes Ziel ist, höre ich nicht. Ich mache weiter.'" Heute – mehr als zwei Jahrzehnte später – stehen die beiden gemeinsam für die zweite Staffel der Serie "Your Friends & Neighbors" vor der Kamera. Neben James, der in der neuen Staffel als charmanter Milliardär Owen Ashe zu sehen ist, sind auch Executive Producer Jon Hamm (55) sowie unter anderem Amanda Peet (54) mit dabei.

An ihr jüngeres Ich hätte Olivia, die heute regelmäßig Einblicke in ihren Krebskampf teilt, eine klare Botschaft: "Ich wünschte wirklich, ich könnte zurückgehen und der 16-jährigen Version von mir, die wirklich damit kämpfte, in der Schule Freunde zu finden, sagen... dass es noch so viel Spaß machen wird. Vieles wird sich zum Guten wenden. Viele deiner Träume werden Wirklichkeit werden." Auch ihre Begegnung mit James unterstreicht für sie eine universelle Lektion. "Du weißt nie, wann du das Leben von jemandem beeinflussen wirst. Es könnte für dich ein sehr kleiner Moment sein, aber für jemand anderen eine wichtige Erinnerung, die bleibt", sagte sie gegenüber People. Beide Schauspieler besuchten die Putnam City North High School in Oklahoma City – James schloss sie 1991 ab, Olivia sieben Jahre später im Jahr 1998.

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Getty Images Olivia Munn bei Apple TVs "Your Friends and Neighbors" während des PaleyFest LA 2026 im Dolby Theatre in Hollywood, April 2026

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Getty Images James Marsden, Amanda Peet, Jon Hamm und Olivia Munn bei der Premiere von Apple TVs "Your Friends & Neighbors" Staffel 2 in New York

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Getty Images Olivia Munn beim Apple TV Press Day in Santa Monica, 3. Februar 2026