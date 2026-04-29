Drama im Kreißsaal: Sophie und Jamie Laing packen aus

Sophie Habboo (31) hat in einem Podcast offen über die Geburt ihres Sohnes Ziggy gesprochen – und dabei Details aus dem Kreißsaal enthüllt, die zeigen, wie aufwühlend der Moment für sie und ihren Ehemann Jamie Laing (37) war. In der ersten Folge ihres neuen gemeinsamen Podcasts "NewlyParents" schilderte die 31-Jährige, dass aus der Geburt plötzlich ein Notkaiserschnitt wurde. Die Betäubung bereitete dabei besondere Schwierigkeiten: Ihr Körper reagierte nur langsam, während die Zeit drängte. Für Sophie stand in diesem Moment nur eines fest – das Baby musste schnell und sicher auf die Welt kommen.

Im Podcast beschrieb Sophie die Anspannung in dem Moment, als die Ärztin immer wieder fragte, ob sie schon betäubt sei, und dabei ein Kältespray verwendete, das sie noch deutlich spüren konnte. "In meinem Kopf dachte ich: Ich werde einfach sagen, dass ich es nicht fühle, damit sie das Baby herausholen, denn es ist mir egal, ob ich es fühlen kann – ich wollte ihn nur sicher draußen haben", erklärte sie im Podcast. Erst als sie angab, das Spray am Bauch nicht mehr zu spüren, obwohl sie es an der Brust noch wahrnehmen konnte, durfte der Eingriff beginnen. Jamie beschrieb den Moment der Geburt als "das Emotionalste, was ich in meinem ganzen Leben erlebt habe."

Den Relaunch ihres Podcasts feierten die beiden Realitystars mit einem aufwendigen Werbevideo, das Fans und Promis gleichermaßen begeisterte. In dem Clip traten Sophie und Jamie als ältere Versionen ihrer selbst auf – mit grauen Perücken, Faltenmasken und speziell entwickeltem Make-up. Am Ende wacht Sophie in dem Video als sie selbst auf, Jamie hält Ziggy im Arm und ruft: "Wir sind zurück, Baby!" Dani Dyer (29) und Tasha Ghouri kommentierten das Video mit lachenden Emojis, Sophies beste Freundin Melissa Tattam schrieb: "Mein Gott, ich lache, aber es hat mich auch zum Weinen gebracht." Das Paar, das sich 2017 in der britischen Realityshow "Made in Chelsea" kennenlernte, ist seit der Geburt von Ziggy im Dezember 2025 frischgebackene Eltern – Jamie hatte zuletzt verraten, dass er sich sogar vier Kinder mit Sophie vorstellen könnte.

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Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo und Jamie Laing im April 2024

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Instagram / jamielaing Jamie Laing und Sophie Habboo mit ihrem Neugeborenen

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Instagram / sophiehabboo Jamie Laing und Sophie Habboo im Juni 2025