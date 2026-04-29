Harry Styles' Ex-Freundinnen: Alle Beziehungen vor Zoë

Sänger Harry Styles (32) gehört seit Jahren zu den begehrtesten Männern Hollywoods – und seine Vergangenheit spricht Bände. Derzeit wird er mit Schauspielerin Zoë Kravitz (37) in Verbindung gebracht, mit der er zuerst im August 2025 in Rom gesehen wurde, als die beiden Arm in Arm durch die Stadt flanierten. Inzwischen soll die Romanze ernst sein, sogar Verlobungsgerüchte machen die Runde, seitdem Zoë mit einem Ring am Ringfinger fotografiert wurde. Doch bevor er bei ihr landete, durchlief Harry eine beeindruckende Liste prominenter Romanzen, die ihn immer wieder in die Schlagzeilen brachten. Den Anfang machte die inzwischen verstorbene britische Moderatorin Caroline Flack (†40), mit der Harry um 2011 kurzzeitig zusammen gewesen sein soll. Damals war er 17 und sie 31 – der Altersunterschied sorgte für großes Aufsehen.

Es folgten unter anderem Schauspielerin Emily Atack (36), die ihre kurze Liaison mit Harry 2014 gegenüber dem Reveal Magazine bestätigte: "Wir waren nie Freund und Freundin... Es war eine kurze Sache, die einfach ein bisschen Spaß war." Reality-TV-Star Caggie Dunlop aus "Made in Chelsea" soll ebenfalls kurz an Harrys Seite gewesen sein. Besonders laut wurde es, als er Ende 2012 mit Superstar Taylor Swift (36) zusammenkam – die Romanze, inklusive Silvester-Kuss am Times Square, hielt nur wenige Wochen. Auch Models wie Kendall Jenner (30), Nadine Leopold (32), Camille Rowe, Sara Sampaio (34) und Georgia Fowler (33) sowie Emily Ratajkowski (34) wurden im Laufe der Jahre mit dem Musiker in Verbindung gebracht. Zuletzt war Harry mit Regisseurin Olivia Wilde (42) liiert, bis die Beziehung Ende 2022 zerbrach. Es folgte Schauspielerin Taylor Russell (31), und ein Insider verriet dem Magazin Us Weekly noch im Oktober 2023, Harry sei "von Taylor begeistert und verbringt so viel Zeit mit ihr wie möglich" – doch auch diese Beziehung endete 2025.

Harry wurde als Sohn einer englischen Familie am 1. Februar 1994 in Holmes Chapel, Cheshire, geboren und wurde durch seinen Auftritt bei der britischen Castingshow The X Factor im Jahr 2010 bekannt – damals sang er Stevie Wonders (75) "Isn't She Lovely". Als Mitglied der Band One Direction stieg er zum Weltstar auf, ehe er eine erfolgreiche Solokarriere startete. Dass seine Liebesgeschichten immer wieder musikalisch verarbeitet wurden, ist kein Geheimnis: Taylor Swifts Album "1989" enthält mehrere Songs, die angeblich von ihrer gemeinsamen Zeit inspiriert sind. Und auf Harrys eigenem Song "Cherry" ist sogar die Stimme seiner Ex Camille als Voicemail zu hören.

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Getty Images, Getty Images Harry Styles, Zoё Kravitz

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Imago Bei den BRIT Awards 2026 in Manchester: Harry Styles auf dem roten Teppich

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Getty Images Caroline Flack bei den National Television Awards 201