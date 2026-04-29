Warum TV-Star Zach Galifianakis Hollywood für Kanada aufgab

Schon seit fast zehn Jahren lebt Zach Galifianakis (56) nicht mehr in Hollywood, sondern in einer kleinen Stadt an der Küste von British Columbia in Kanada. Der Schauspieler und Komiker hat sich dort ein ruhiges, ländliches Leben aufgebaut – weit weg vom Glamour der Filmwelt. Jetzt sprach er offen darüber, warum er sich für diesen Schritt entschieden hat. Gegenüber The Hollywood Reporter erklärte er, dass er die Region schon seit über 25 Jahren kenne. "Weil ich in einer kleinen Stadt aufgewachsen bin, wollte ich dorthin zurück", sagte er dem Magazin.

"Der Hollywood-Lifestyle hat nie zu mir gepasst. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich arbeite zwar darin, aber ich trenne das dann komplett ab. So ist es gesünder für mich", erklärte er. Und er fügte hinzu, dass es vielleicht anders wäre, wenn er bereits in seiner Jugend erfolgreich gewesen wäre. "Aber ich war bis zu meinem 28. Lebensjahr Tellerwäscher in einem Stripclub", offenbarte er. Den Grund für seine "gesunde Beziehung zum Showbusiness" sieht er schlicht darin, dass er "nicht wirklich scharf darauf" sei.

Seinen Lebensstil in Kanada beschrieb Zach zuletzt auch in einem Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live" als etwas ganz Besonderes. Er lebe auf einer Insel vor der Küste der Provinz, in einer Stadt mit vielleicht tausend Einwohnern. Passend zu seiner Abneigung gegenüber dem Hollywood-Lifestyle hält Zach auch sein Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Seine Frau Quinn Lundberg und die beiden gemeinsamen Söhne tauchen nur selten in der Öffentlichkeit auf. Gegenüber People erklärte er, er habe seinen Söhnen früher sogar erzählt, er arbeite als Bibliothekar.

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Getty Images Zach Galifianakis, Schauspieler, 2024

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Getty Images Zach Galifianakis in Utha, 2019

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Getty Images Zach Galifianakis mit seiner Ehefrau Quinn Lundberg, 2025