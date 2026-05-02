"Dschingis Khan"-Sänger Leslie Mandoki ist Großpapa geworden

Freudentränen bei Leslie Mandoki (73): Der Musiker ist zum ersten Mal Großvater geworden! Wie Bild berichtet, haben Leslies Sohn Gábor Mandoki und seine Partnerin Sophie im April einen kleinen Jungen auf der Welt begrüßt. Für den bekannten "Dschingis Khan"-Sänger und Musikproduzenten ist es ein ganz besonderes Ereignis – das ihn zugleich an die Geburt seines eigenen Sohnes erinnert und in ihm ein starkes Gefühl von Verantwortung weckt. "Großvater ist mir viel, viel lieber als Opa. Ich lebe ja, wie ich mit 30 gelebt habe", behauptet er gegenüber dem Blatt.

Trotzdem lässt ihn der Blick in die Zukunft des kleinen Neugeborenen nicht kalt. "Wenn ich sehe, wie mein neugeborener Enkel mit vielversprechenden, hoffnungsvollen Augen in diese Welt guckt, ist mir bewusst: Meine Generation wird unsere Welt nicht in einem besseren Zustand weitergeben, als wir sie bekamen", sinniert der 73-Jährige im Interview. Deshalb spüre er heute eine noch stärkere Verantwortung. In den Armen seines Sohnes sehe er "ein kleines Wunder" und appelliert: "Vertrauen wir einfach den jungen Generationen, dass sie dann auch selbstbewusst ihren Weg gehen und das Richtige tun werden!"

Gábor und Sophie hatten erst im vergangenen Sommer geheiratet – und zwar in Budapest, im romantischen Burgviertel der ungarischen Hauptstadt, der Heimat von Leslies Familie. Im Anschluss an die Zeremonie gab es eine Schifffahrt auf der Donau sowie ein Dinner in einem traditionellen Restaurant am Flussufer. Rund 100 Gäste aus München und vom Starnberger See reisten dafür eigens nach Ungarn. Heute lebt das Paar abwechselnd in München und Berlin. Sophie ist als Leiterin des Nachhaltigkeitsmanagements bei einem MDAX-Konzern tätig, während Gábor ein Start-up gegründet hat und nebenbei an einem Bildungsprojekt arbeitet. Wie sein Vater ist auch er leidenschaftlicher Musiker und legt als DJ auf.

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Getty Images Leslie Mandoki und Gabor Mandoki, 2016 in Berlin

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Imago Leslie Mandokis Sohn Gabor Mandoki mit Partnerin Sophie Roecken, Januar 2023

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Getty Images Leslie Mandoki in München