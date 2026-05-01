Trotz 30 Punkten: Dieser Star muss "Let's Dance" verlassen

In der achten Show von Let's Dance kam es zu einem besonderen Twist: Alle sieben verbleibenden Promis traten in der ersten Runde mit neuen Profi-Partnern an. Nadja Benaissa (44) trat demnach mit Massimo Sinató (45) und später mit Vadim Garbuzov (38) an – doch am Ende des Abends reichte es für die Sängerin nicht. Nadja schied als Kandidatin dieser Staffel aus der RTL-Show aus.

Ein großer Schock für alle Fans, denn Nadja sorgte für einen besonderen Glanzmoment mit Vadim, sie holten die volle Punktzahl mit ihrem Tango. Auch Jan Kittmann holte mit seiner neuen Partnerin Ekaterina Leonova (39) beim Wiener Walzer erstmals seine 30 Punkte – die Höchstwertung. In der zweiten Runde traten alle Promis dann wieder mit ihren ursprünglichen Profi-Partnern an. Anna-Carina Woitschack (33) strahlte gemeinsam mit Evgeny Vinokurov (35): Ihr Paso Doble wurde von der Jury als bester Tanz der gesamten Staffel gelobt – und ebenfalls mit 30 Punkten belohnt. Auch die anderen Duos zeigten sich abwechslungsreich: Gustav Schäfer (37) und Zsolt Sándor Cseke (38) sowie Joel Mattli und Patricija Ionel (31) präsentierten jeweils einen Paso Doble, und Ross Antony (51) bildete mit Alexandru Ionel (31) ein neues Duo für die Salsa.

Dass Nadjas Ausscheiden für viele Zuschauer eine große Überraschung sein dürfte, zeigt ein Blick auf eine aktuelle Fan-Abstimmung: In einer Promiflash-Umfrage im Vorfeld der Sendung ist Nadja mit gerade einmal 8,9 Prozent auf dem vorletzten Platz gewesen. Milano (27) hatte stattdessen die meisten Exit-Stimmen kassiert und 22,8 Prozent erhalten.

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RTL Die "Let's Dance"-Jury in Folge 8

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RTL / Stefan Gregorowius Nadja Benaissa und Massimo Sinató in Show acht bei "Let's Dance" 2026

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RTL Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov, Folge 8

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