Bachelor Tim Reitz wurde von Ex mit bestem Freund betrogen

Reality-Newcomer Tim Reitz, der bald als einer der neuen Bachelors im TV nach der großen Liebe sucht, hat jetzt eine pikante Geschichte aus seiner Vergangenheit enthüllt. Im Interview mit Bild sprach der 35-jährige Kölner offen über eine besonders schmerzhafte Betrugserfahrung: Seine damalige Freundin schlief mit ihrem besten Freund – und das direkt neben ihm, während er betrunken schlief. Erst drei Tage später erfuhr er durch einen Anruf des Freundes davon, der ihm die Sache gestand.

Doch es blieb nicht bei diesem einen Verrat. Tim wurde laut eigener Aussage gegenüber Bild auch ein zweites Mal betrogen – diesmal von einer Partnerin, die sich mit ihrem Reitlehrer einließ. "Ich bin am nächsten Morgen wach geworden. Drei Tage später kriege ich einen Anruf von ihm, wo er mir sagt und beichtet, dass sie neben mir, während ich alkoholisiert geschlafen habe, miteinander geschlafen haben", schilderte er die erste Situation. Über beide Erlebnisse sagt er: "Das hat mich beide Male sehr verletzt. Ich habe mich sehr stark hintergangen gefühlt. Es hat mich sehr viel Arbeit gekostet, das nicht mit in die nächste Beziehung zu nehmen und wieder genauso fühlen zu können." Seit fünf Jahren ist er nun Single und hat sich in dieser Zeit voll auf seine Firma konzentriert, die Pflegepersonal vermittelt.

Nun ist Tim bereit, dieses Kapitel hinter sich zu lassen. "Ich bin bereit, mich wieder zu verlieben. Das Leben fühlt sich vollkommener an, wenn man seine Emotionen zulässt", erklärte er gegenüber Bild. Der Geschäftsführer und Unternehmer aus Köln beschreibt sich selbst als jemanden, der "mit allem, was er hat" liebt, und wünscht sich eine emotional unabhängige Partnerin. Bei RTL bekommt er nun die Gelegenheit dazu – in der neuen "Bachelor"-Staffel, die ab dem 06. Mai auf RTL+ zu sehen ist.

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Instagram / tim.rtz Tim Reitz, Januar 2026

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RTL / Lena-Luise Grellert Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen Bachelors

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Instagram / tim.rtz Tim Reitz, TV-Bachelor

Glaubt ihr, Tims Vergangenheit wird sein Verhalten in der Bachelor-Villa prägen? Ja – er wird vorsichtiger und prüft jedes Signal doppelt. Nein – er wirkt bereit für einen echten Neustart. Ergebnis anzeigen