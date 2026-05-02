Sydney Sweeneys Brust springt ihr beinahe aus dem Korsett

Sydney Sweeney (28) hat es auf der Bühne ordentlich krachen lassen: Beim Stagecoach Music Festival in Indio, Kalifornien, veranstaltete die Schauspielerin eine wilde Karaoke-Nacht für ihre eigene Dessous-Marke "Syrn" – und zog dabei alle Blicke auf sich. Wie auf Instagram zu sehen ist, performte Sydney im eigens dekorierten "Syrn Saloon" gemeinsam mit zahlreichen Promifreunden und schnappte sich immer wieder das Mikro. In einem ultraengen braunen Korsett, das ihre Oberweite kaum bändigte, stand sie mit Stars wie Dan + Shay, Diplo (47), Lance Bass (46), Shaboozey (30) und Riley Green (37) auf der Bühne. Auch ihr Freund Scooter Braun (44) ließ sich den Spaß nicht entgehen und stimmte gemeinsam mit ihr den Countryhit "I Shoulda Been a Cowboy" von Toby Keith (†62) an.

Neben dem hautengen braunen Korsett, das sie mit kurzen Jeans-Shorts, braunen Cowboystiefeln und schwarzer Sonnenbrille kombinierte, wechselte die 28-Jährige auch in weitere Outfits: So zeigte sie sich in einem figurbetonten hellblauen Korsett mit kurzem weißen Spitzenrock sowie in blauen Latzhosen mit pinkfarbenen Cowboystiefeln. Die Bar war passend zur Veranstaltung mit Geldscheinen dekoriert, die Sydneys Gesicht trugen, sowie mit bunten BHs und Unterhosen aus ihrer Kollektion. Ihre "Syrn"-Pieces bewirbt die Blondine derzeit auch auf Social Media immer wieder mit freizügigen Bildern.

Für die Schauspielerin ist das Präsentieren ihrer Kurven gerade Tagesgeschäft. Neben ihrer Lingerie-Marke sorgt auch ihre Rolle in der dritten Staffel von Euphoria für viel Gesprächsstoff. Ihre Figur Cassie bekommt darin einen besonders gewagten Handlungsstrang: Sie startet als OnlyFans-Model und dreht dabei freizügige Videos in verschiedenen Kostümen. Einige Zuschauer äußerten sich kritisch gegenüber der Darstellung – Sydney selbst hat sich dazu bisher nicht geäußert. Stattdessen teilte sie nach der Premiere stolz die Meldung, dass die erste Folge der neuen Staffel weltweit über 20 Millionen Zuschauer erreicht hatte.

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Getty Images Sydney Sweeney auf der Bühne während des Stagecoach Festivals, April 2026

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Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney singt Karaoke

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Getty Images Sydney Sweeney bei der New-York-Premiere von "The Housemaid"

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