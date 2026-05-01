Diesen Promi möchten "Let's Dance"-Fans nicht mehr sehen

In der achten Show von Let's Dance kämpfen heute Abend wieder sieben Duos um den begehrten Titel – doch nicht alle Promis kommen beim Publikum gleich gut an. Eine aktuelle Promiflash-Umfrage zeigt, dass Rapper Milano (27) derzeit am meisten auf der Abschussliste der Fans steht: 22,8 Prozent der Teilnehmer würden ihn am liebsten aus der Show verabschieden. Dicht dahinter folgt Sängerin Anna-Carina Woitschack (33) mit 20,7 Prozent. Die wenigsten Exit-Stimmen haben Nadja (44) mit 8,9 Prozent und Joel mit 4,9 Prozent bekommen – sie dürfen sich also über den Rückhalt des Publikums freuen.

Unter einem Instagram-Post von Promiflash diskutieren die Fans rege über das Thema. Dabei gehen die Meinungen deutlich auseinander: Während ein User findet, "Vom Tänzerischen her müsste definitiv Gustav gehen!", setzen sich andere klar für den Rapper ein: "Hauptsache Milano kommt weiter", schreiben sie. Die Stimmung unter den Zuschauern ist also gespalten – und zeigt, dass bei "Let's Dance" nicht immer das tänzerische Können allein über Sympathien entscheidet.

In der heutigen Folge stellt das Format die Promis zudem vor eine besondere Herausforderung: Alle Teilnehmer tanzen mit neuen Profi-Partnern. Jan Kittmann, Anna-Carina Woitschack, Nadja Benaissa, Gustav Schäfer, Joel, Milano und Ross Antony (51) müssen sich also erst einmal auf ein neues Gegenüber auf dem Parkett einlassen – und das vor Live-Publikum. Ob das Milano gelingt und er die skeptischen Fans doch noch von sich überzeugen kann, wird sich heute Abend zeigen.

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