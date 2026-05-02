Samira Yavuz stellt klar: Darum ist Tochter Nova öfter Thema

Samira Yavuz (32) meldet sich mit einer ausführlichen Klarstellung bei ihren Followern. In ihrem Podcast "Main Character Mode" reagiert die Reality-Bekanntheit auf Nachrichten aus der Community nach der vergangenen Folge. Einige Fans hatten ihr geschrieben, sie spreche gefühlt immer nur über ihre ältere Tochter Nova und die kleine Valea (1) komme zu kurz. Manche empfanden es sogar als "ungerecht", dass Samira für Nova eine große Geburtstagsparty plant, während für die Jüngere scheinbar kein vergleichbares Event vorgesehen ist. Dieses Feedback nimmt sie zum Anlass, offen über ihre Rolle als Mutter von zwei sehr unterschiedlichen Mädchen zu sprechen. "Vorneweg, first of all: Ich liebe beide Kinder maximal. Das sind beides meine Kinder, und ich könnte nicht ohne die leben", stellt sie klar. Dass Nova im Podcast oft präsenter ist, habe jedoch einen ganz bestimmten Grund.

"Dass ich so viel über Nova rede, glaube ich, liegt daran, dass Nova wahrscheinlich in meinem Leben einen viel größeren Auftrag hat", erklärt die zweifache Mama. Nova bringe sie häufig an ihre Grenzen und lasse sie dadurch wachsen, während Valea sehr unkompliziert sei: "Von Valea, da könnte ich fünf Kinder haben, und es wäre irgendwie, ich weiß nicht, angenehm. Mit Valea habe ich eine Kommunikation, die sagt nicht viel, aber ich verstehe immer sofort, was das Thema ist. Und bei Nova ist es genau nicht so. Und deswegen nimmt das hier auch so viel in diesem Podcast ein, weil mich das natürlich beschäftigt." Auch beim Thema Geburtstag stellt Samira klar: "Auch Nova hat ihre allererste große Party mit drei Jahren gehabt, nicht mit eins, und auch nicht mit zwei."

Zudem erklärt Samira, dass Nova als älteres Kind oft zurückstecken müsse. Sie bekomme nicht mehr die "Spezialbehandlung", die Valea erhalte: Wenn die Familie abends nach Hause komme und die Kinder im Auto einschlafen, müsse Nova etwa selbst in die Wohnung laufen, statt wie ihre jüngere Schwester getragen zu werden. "Deswegen wünsche ich mir für Nova, dass sie ihren Geburtstag nicht auch teilen muss. Ich bin so eine Mama, ich sage immer: Ihr teilt alles", betont die 32-Jährige und ergänzt: "Es sind ganz viele Kompromisse, die man eingehen muss, wenn man Geschwisterkinder hat. Ich denke, das ist normal. Und deswegen gönne ich Nova ihren Geburtstag, den sie dann für sich beansprucht." Gleichzeitig stellt sie klar, dass Valea dennoch Teil der Feier ist: "Die wird ja nicht irgendwo zu Hause geparkt oder ist ganz woanders, sondern die macht den ganzen Spaß trotzdem auch mit."

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihrer Tochter Nova, Juni 2025

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz und ihre Tochter Valea, Oktober 2025

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Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz mit ihren Töchtern, Mai 2025