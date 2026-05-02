Angela Finger-Erbens emotionaler Abschied bei "Punkt 8"

Mit Tränen in den Augen und einem weinenden Team hinter sich hat Angela Finger-Erben (46) am Donnerstagmorgen die letzte Ausgabe der RTL-Morningshow "Punkt 8" moderiert. Die Sendung, die seit Jahrzehnten zum Morgenprogramm des Senders gehörte, lief damit zum letzten Mal – und die Verabschiedung war für alle Beteiligten sichtlich emotional. An Angelas Seite stand Moderationskollege Jan Malte Andresen (53), der dem Morgenprogramm allerdings in neuer Form erhalten bleiben wird. Für Angela selbst ist es vorerst das Ende ihrer Zeit im RTL-Morgen.

Rund eine halbe Stunde vor Sendungsende sprach Angela offen über ihre Gefühle: "Langsam pumpt mein Herz", sagte sie und meinte: "Die letzte halbe Stunde ist angebrochen. Es fühlt sich sehr komisch, sehr traurig an." Etwas wehmütig sei sie, auch wenn sie anmerkte, dass das Alte gehen müsse, damit etwas Neues beginnen könne. Zum großen Finale versammelten sich über 20 Teammitglieder im Studio – von der Regie bis zur Redaktion. Eine Mitarbeiterin sagte mit brüchiger Stimme: "Es ist traurig." Gemeinsam sang das gesamte Team eine umgedichtete Version des "Die Flippers"-Klassikers "Wir sagen Dankeschön" – angepasst auf den Anlass mit dem Zusatz "40 Jahre am Morgen". Den letzten Satz sprach Angela selbst: "Von diesem Team sagen wir mit ganz viel Freude und Wehmut: Tschüss!" Ein virtueller Vorhang senkte sich, der Schriftzug "The End" erschien.

Ab Mai übernimmt RTL mit dem neuen Format "Deutschland am Morgen" den Sendeplatz. Das neue Moderationsteam besteht aus Sabrina Ilski, Jörg Boecker, Sibylle Scharr und Jan Malte Andresen, der durch Sarah Oswald und Daniel Fischer Verstärkung bekommt. Angela Finger-Erben, die zukünftig für "Punkt 12" vor der Kamera stehen wird, gehört seit vielen Jahren zum festen Gesicht des RTL-Morgens und ist dem Sender-Publikum bestens vertraut. Zuletzt sorgte sie auch abseits der Kamera für Aufmerksamkeit, als sie ihre Fans mit einem ungeschminkten Auftritt begeisterte.

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Getty Images Angela Finger-Erben, 2018

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Getty Images Angela Finger-Erben, Moderatorin

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RTL / Boris Breuer Bernd Fuchs, Katja Burkard, Angela Finger-Erben und Daniel Fischer bilden das neue "Punkt 12"-Team