"Wer weiß denn sowas?": Diese Stars raten im Mai mit

Anfang Mai verwandelt sich das ARD-Quiz "Wer weiß denn sowas?" wieder in eine wahre Promi-Spielwiese – mit dabei ist diesmal auch Giovanni Zarrella (48). An der Seite von Ratekapitän Wotan Wilke Möhring (58) tritt der Entertainer am Donnerstag, 7. Mai, zum spaßigen Wissensduell gegen Andrea Kiewel (60) an, die sonst auf der Mainzer Freilichtbühne den ZDF-Fernsehgarten moderiert. Gemeinsam mit den beiden Teamkapitänen Bernhard Hoëcker (56) und Wotan knobeln sich die Stars Runde für Runde durch die zwölf Kategorien der ikonischen Quizwand. Im Studio fiebert jeweils ein Fan-Block mit – am Ende wird der erspielte Gewinn unter den Zuschauern im Siegerblock aufgeteilt.

Los geht die prominente Raterunde am Montag, den 4. Mai, mit einem echten Gipfeltreffen: Bergsteigerlegende Reinhold Messner (81) misst sich mit Förster und Bestsellerautor Peter Wohlleben, der mit Büchern wie "Das geheime Leben der Bäume" bekannt wurde. Am Dienstag stehen sich dann Christoph Maria Herbst (60), der mit seiner Rolle als Stromberg Kultstatus erreichte, und Schauspielkollege Jürgen Vogel (58) gegenüber, der aktuell für neue Folgen von "Jenseits der Spree" dreht. Zur Wochenmitte, am Mittwoch, den 6. Mai, werden "München Mord"-Fans fündig: Bernadette Heerwagen und Marcus Mittermeier treten nach Jahren als schräges Ermittlerteam vor der Kamera nun als Quizkonkurrenten an. Den Abschluss der Woche bildet am 8. Mai die Schlager-Revanche: Kerstin Ott (44) und Ella Endlich (41), die bereits bei Let's Dance gegeneinander antraten, liefern sich ein neues Duell – diesmal bei den kniffligen Fragen von "Wer weiß denn sowas?".

Für Giovanni ist der Auftritt bei dem beliebten ARD-Format ein weiterer Abstecher in die bunte TV-Unterhaltung, bevor er im Sommer die Freilichtbühne von Andrea in Mainz erobert: Dort plant der Sänger ein Open-Air-Special der "Giovanni Zarrella Show", die er seit 2021 im ZDF präsentiert. Andrea wiederum gilt seit vielen Jahren als feste Größe der Sonntagvormittagsunterhaltung und sorgt mit dem "ZDF-Fernsehgarten" für Urlaubslaune vor dem Fernseher. Das Zusamentreffen der beiden Moderationskollegen beim Quiz dürfte auch für ihre Fans spannend sein – schließlich begegnen sie sich hier fernab der großen Musikbühne, ganz unkompliziert im lockeren Schlagabtausch um die richtige Antwort. Reinhold, Christoph, Jürgen, Bernadette, Marcus, Kerstin und Ella zeigen in der Quizwoche ebenfalls eine andere Seite von sich, wenn sie statt in Rollen, im Studio oder auf der Bühne diesmal einfach als Privatmenschen mit Wissen, Spontanität und Humor punkten wollen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Bildagentur Monn Giovanni Zarrella, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Jürgen Vogel, Schauspieler

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Andrea Kiewel beim "ZDF-Fernsehgarten"