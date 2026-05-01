Victoria Beckham macht Jackie Apostel zum Influencer-Star

Victoria Beckham (52) soll hinter den Kulissen kräftig an der Karriere von Jackie Apostel schrauben. Seit die Sängerin Teil der berühmten Familie ist, wächst ihr Einfluss im Netz rasant – vor allem auf Social Media. Wie britische Medien berichten, nutzt Victoria ihre Kontakte in der Mode- und Beautywelt, um Jackie als neues Gesicht unter dem glamourösen Brand Beckham zu platzieren. Insider sehen in der Newcomerin bereits die Schwiegertochter, die sich perfekt in das Hochglanz-Image der prominenten Familie einfügt.

Daily Mail zufolge öffnet die Designerin ihrer vermeintlichen Favoritin gezielt Türen zu gefragten Labels, Events und Kampagnen. So soll Jackie bei ausgewählten Shows neben bekannten Influencern und Models platziert worden sein, um Reichweite und Follower-Zahlen zu pushen. Gleichzeitig wird sie in gemeinsame Projekte der Familie Beckham eingebunden, wodurch sie zusätzlich von der riesigen Online-Präsenz von Victoria, David (50) und deren Kindern profitiert. Ein Insider schwärmt gegenüber der Presse, Jackie entwickle sich "unter dem Banner von Brand Beckham rasant zu einem Social-Media-Star".

Für Victoria ist das Thema Einfluss im Netz längst kein Neuland mehr. Die frühere Spice Girls-Sängerin baut seit Jahren erfolgreich ihr eigenes Lifestyle-Imperium auf und setzt dabei stark auf Inszenierung in sozialen Medien – oft gemeinsam mit ihren Kindern und David. Die enge Einbindung von Familienmitgliedern in Kampagnen und Auftritte gehört schon länger zu ihrer Strategie. Jackie reiht sich damit in einen Kreis ein, der berufliche und private Beziehungen eng verknüpft. Die Sängerin präsentiert sich in der Öffentlichkeit inzwischen häufig an Victorias Seite, etwa bei Mode-Events oder privaten Feiern, und zeigt so, wie sehr sie inzwischen zum schillernden Beckham-Kosmos dazugehört.

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Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel, 2024

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Getty Images Victoria Beckham, Designerin

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Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel, Harper Seven Beckham, Victoria Beckham

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