Aaron Taylor-Johnson heizt 007-Gerüchte mit Bond-Uhr an

Aaron Taylor-Johnson (35) hat die Spekulationen um die Nachfolge von Daniel Craig (58) als James Bond erneut angefacht. Bei einem Event des Uhrenherstellers Omega in London zeigte sich der Schauspieler in einem auffälligen violetten Satinanzug – und trug dabei, wie auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist, die Lieblingsuhr von Geheimagent 007 am Handgelenk. Omega ist seit 30 Jahren der offizielle Uhrenpartner der Bond-Filmreihe, und Aaron gilt als einer der heißesten Kandidaten für die ikonische Rolle.

Die Verbindung zwischen Aaron und der Schweizer Luxusuhrenmarke besteht bereits seit rund einem Jahr, als er einen Partnerschaftsvertrag mit Omega unterzeichnete. Damals sagte er: "Ich habe schon immer eine Leidenschaft für Uhren gehabt, aber ganz besonders für Omega. Nach dem Besuch der Fabrik bin ich vom Können, das für die Herstellung eines so luxuriösen Produkts erforderlich ist, begeistert." Der CEO von Omega bezeichnete ihn seinerzeit als "vielseitigen Schauspieler mit einem Spektrum, das Action, Thriller, Romanze und noch viel mehr abdeckt". Zusätzlich Öl ins Feuer goss Aaron zuletzt bei der Weltpremiere von "28 Years Later" in London, als er auf die Frage eines Reporters von Deadline, was sein nächstes Projekt sei, nur knapp antwortete: "Darüber kann ich nicht reden" – und sich dann von seinem Gefolge wegführen ließ.

Neben Aaron wird auch Bridgerton-Star Jonathan Bailey (38) als möglicher nächster Bond gehandelt. Amazon hat die kreative Kontrolle über das Franchise übernommen und soll den neuen Film mit den Hollywood-Produzenten David Heyman (64) und Amy Pascal (68) vorantreiben. Seit Daniel Craig mit "No Time To Die" im Jahr 2021 seinen letzten Auftritt als 007 hatte, ist die Suche nach einem Nachfolger in vollem Gange. Bereits Pierce Brosnan (72), der erste Bond-Darsteller mit einer Omega am Handgelenk, sprach sich öffentlich für Aaron als seinen Nachfolger aus und bezeichnete ihn als jemanden, der "die nötigen Qualitäten, das Talent und das Charisma" für die Rolle mitbringe.

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Getty Images Aaron Taylor-Johnson, Juni 2025

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Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

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IMAGO / TheNews2 Jonathan Bailey, November 2025