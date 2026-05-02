Noah Becks Mutter trotz Skandalvideo als Lehrerin zurück

Amy Beck, die Mutter von TikTok-Star Noah Beck, darf nach einer kurzen Auszeit wieder in den Unterricht zurückkehren. Der Peoria Unified School District in Arizona gab laut Us Weekly am Freitag bekannt, dass Amy ab Montag, dem 4. Mai, wieder an der Coyote Hills Elementary School unterrichten werde. Wie das Magazin berichtet, hat der Schulbezirk die Angelegenheit intern untersucht und entsprechende Maßnahmen ergriffen. Auslöser war ein TikTok-Video aus dem Jahr 2020, das zuletzt erneut im Netz kursierte, in dem Amy und Noah gemeinsam eine orale Sexhandlung simulieren, während sie zu dem Song "King's Dead" von Jay Rock, Kendrick Lamar (38), Future (42) und James Blake (46) lipsyncen.

Schulleiterin Julie Abbott informierte die Eltern der Schüler in einem Schreiben über die Entscheidung. "Obwohl wir die Einzelheiten ihrer Beurlaubung nicht besprechen können, möchten wir Sie wissen lassen, dass die Untersuchung des Schulbezirks zu dem Schluss gekommen ist, dass das Verhalten von Mrs. Beck außerhalb des Arbeitsplatzes ihre Fähigkeit, ihre Lehrerpflichten zu erfüllen, nicht beeinträchtigt hat", heißt es darin. Weiter betonte sie: "Die Bereitstellung eines sicheren, unterstützenden und respektvollen Lernumfelds für alle Schülerinnen und Schüler hat für uns höchste Priorität."

Das umstrittene TikTok-Video war ursprünglich 2020 auf Noahs Account aufgetaucht, inzwischen aber gelöscht worden. In dem Clip hält der Influencer den Kopf seiner Mutter vor der Kamera und bewegt sie auf und ab, während die beiden den Songtext mitsingen – in den sozialen Netzwerken sorgte die Aufnahme wegen der angedeuteten sexuellen Handlung für Empörung. Vor einigen Tagen tauchte das Video über Reddit erneut auf und brachte Amy in Schwierigkeiten mit ihrem Arbeitgeber. Parallel steht auch Noahs Schwester Haley Beck im Fokus: Die Lehrerin wurde an der Centennial High School in Arizona beurlaubt und später entlassen, nachdem ihr ein unangemessenes Verhältnis zu einem Schüler vorgeworfen worden war. Laut Peoria Police Department soll Haley dem Jugendlichen unter anderem Geld über Apple Pay geschickt und über soziale Medien mit ihm Kontakt gehalten haben. Sie bestreitet eine sexuelle Beziehung.

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Getty Images Noah Beck mit seiner Mutter Amy Beck bei der GQ Men of the Year Celebration in West Hollywood, 2021

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Getty Images Noah Beck, Dezember 2025

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Instagram / tatumbeckk Noah Beck mit seinen Schwestern Tatum (l.) und Haley (m.)

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