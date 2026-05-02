Diese Influencerin hat Sänger Zartmann den Kopf verdreht

Der Berliner Indie-Rapper Zartmann ist offenbar frisch verliebt – und das in eine Frau, die gerade selbst rasant Karriere macht. In seiner YouTube-Doku "Tour26" verrät der gebürtige Berliner, dass einer seiner schönsten Momente 2025 eine Wanderung in den Schweizer Bergen war, die er gemeinsam mit Freundin Filipa Lenja Ries verbrachte. Laut Blick ist die Influencerin dabei weit mehr als eine platonische Freundin, die auch als Reisebegleitung taugt: Das Internetsternchen steht Zartmann auch im Alltag als feste Partnerin zur Seite.

Der kometenhafte Aufstieg des Sängers im Jahr 2025, angeführt von dem kontrovers diskutierten Hit "Tau mich auf", wurde von Filipa hautnah begleitet. Die 23-Jährige, die ihre Karriere am Theater in Basel startete, war zunächst als Tänzerin in seinem Musikvideo zu sehen, bevor sie zur festen Stütze in Zartmanns Tour-Alltag wurde. In der Doku sieht man, wie Filipa den Musiker nach Auftritten auffängt und mit ihm die stressigen Phasen im Tourbus meistert. Mit über 182.000 Followern und dem Swiss Influencer Award in der Tasche ist Filipa dabei längst selbst ein Star der Gen Z und bringt ihre ganz eigene kreative Energie in die Beziehung ein.

Der nächste große Schritt für das junge Glück ist bereits getan: Die Schauspielerin hat vor Kurzem ihre erste eigene Wohnung in der deutschen Hauptstadt bezogen. Für die gebürtige Schweizerin bedeutet der Umzug nach Berlin nicht nur einen Karriereschub durch bessere Casting-Chancen, sondern vor allem die Nähe zu ihrem Partner. Während Zartmann oft für seine sensiblen Texte im Fokus steht, scheint er in der Wahl-Berlinerin jemanden gefunden zu haben, der den Trubel mit ihm teilt. Dass Zartmann und seine Freundin nun den Alltag in derselben Stadt bestreiten, dürfte ihre Verbindung in einem turbulenten Jahr 2026 nur noch weiter festigen.

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Imago Sänger Zartmann beim FC Bayern München Basketball, Dezember 2025

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Imago Zartmann bei der Preisverleihung der 1LIVE Krone

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Instagram / zartmann Zartmann, Popsänger und Rapper

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