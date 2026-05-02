Nach Trennung: Michèle de Roos ist offenbar wieder vergeben

Es scheint, als hätte Michèle de Roos (32) ihr Liebesglück wiedergefunden! Die Influencerin lässt ihre Instagram-Follower derzeit tief in ihre Kennenlernphase mit einem neuen Mann blicken. In einer Reihe von Beiträgen nimmt sie ihre Community mit zu ihren Dates – von der Vorbereitung bis zum glücklichen Nachhausekommen. So ist in einem Video zu sehen, wie sie sich für ein erstes Treffen schminkt, und in weiteren Clips spricht sie vor dem zweiten, dritten und vierten Date in die Kamera. Wer der Mann an ihrer Seite ist, verrät sie bislang nicht.

Kennengelernt haben sich die beiden über eine Dating-App – danach ging alles ganz schnell: Bereits zwei Dates später sollen sie sich täglich gesehen haben. Nur sechs Tage nach ihrem ersten Treffen buchten die beiden sogar schon einen gemeinsamen Kurztrip nach Wien. Auf ihrem Profil gibt Michèle zudem romantische Einblicke in die Kennenlernphase: Bilder zeigen die beiden beim Lachen, bei Küssen auf die Wange und beim Turteln. In einem aktuellen Posting beschreibt sie die Verbindung zu ihrem offenbar neuen Partner in eigenen Worten: "Es war nichts, das mich überfordert hat. Es war ruhig. Nicht kompliziert. Einfach irgendwie selbstverständlich. Kein lautes Verliebtsein. Eher ein Ankommen. Es hat sich von Anfang an nicht nach etwas Neuem angefühlt, sondern wie etwas, das schon lange da war."

Hinter Michèle liegt allerdings eine emotionale Zeit. Noch vor einigen Monaten kämpfte die 32-Jährige mit starken Tiefs und deutete in ihrer Instagram-Story starke Herzschmerzen an. "Der September war, wie auch der März und April, einer der schlimmsten Monate des Jahres", erklärte sie vergangenes Jahr. Damals war zudem bekannt geworden, dass ihre Beziehung mit ihrem Ex Christian Krömer in die Brüche gegangen war. Nun scheint die Ex-Bachelor-Teilnehmerin ihr Herz neu vergeben zu haben – und damit glücklicher denn je zu sein.

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Imago Michele de Roos beim Screening der Joyn-Serie "How to kill a Puppy and get rich – Die Hunde-Mafia" im Filmpalast Köln, 13.04.2026

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Instagram / thats.mi Michèle de Roos und ein unbekannter Mann, April 2026

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Instagram / thats.mi Michèle de Roos und ein unbekannter Mann, April 2026

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