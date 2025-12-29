NASCAR-Gegner ehrt Greg Biffle nach Tod mit rührenden Worten

Kasey Kahne hat sich mit bewegenden Worten zum Tod von Greg Biffle (†55) geäußert. Der frühere NASCAR-Gegner meldete sich am Donnerstag, 25. Dezember, auf X zu Wort und erinnerte an den Rennstar, der eine Woche zuvor bei einem Flugzeugabsturz in North Carolina ums Leben gekommen war. "Die Auswirkungen des Verlusts von Greg sind immens", schrieb Kasey und schilderte, wie viele Menschen von Erinnerungen an den Sportler bewegt seien. Er würdigte Greg als fairen Kämpfer auf der Strecke und warmherzigen Menschen abseits davon. Die Reaktion des einstigen Rivalen sorgt in der NASCAR-Gemeinde für große Anteilnahme.

Kasey und Greg lieferten sich über Jahre Duelle im NASCAR Cup, besonders legendär blieb ihr Fotofinish 2005 in Kansas, als Kasey mit drei Hundertstelsekunden Vorsprung gewann. In seinem Post schrieb Kasey: "Seine Fahrzeugkontrolle machte ihn zu einem der Besten, und ich habe die Konkurrenz immer genossen." Er erinnerte zugleich an gemeinsame Gespräche und gute Zeiten. NASCAR selbst veröffentlichte nach dem Absturz eine Würdigung und nannte Greg "mehr als einen Championfahrer" – einen Freund und Integrationsfigur im Fahrerlager. Die Ermittler der National Transportation Safety Board bestätigten, den Cockpit-Voice-Recorder aus dem Wrack gesichert zu haben; die Untersuchung zur Unfallursache laufe weiter, wie NTSB-Mitglied Michael Graham auf einer Pressekonferenz am 20. Dezember mitteilte.

Greg, der über 50 Karrieresiege feierte und 2023 in die Liste der 75 besten NASCAR-Fahrer aufgenommen wurde, war mit seiner Frau Cristina verheiratet. Die Familie gab auf Social Media immer wieder private Einblicke und zeigte sich nahbar und humorvoll. Cristina teilte zuletzt Alltagsmomente, die von Mut und Zusammenhalt erzählten. Freunde beschrieben den Rennfahrer als jemanden, der Kollegen mit Respekt begegnete und außerhalb der Strecke für entspannte Gespräche zu haben war. In der Motorsport-Szene galt Greg als Teamplayer, der auch nach großen Erfolgen die Nähe zu Fans suchte und sich Zeit für Fotos und kurze Begegnungen nahm. Seine Verbundenheit zu Familie und Community prägte das Bild, das nun viele in ihren Erinnerungen bewahren.

Getty Images Kasey Kahne, Mai 2025

Getty Images Greg Biffle im Jahr 2019

Instagram / gbiffle Greg Biffle, sein Sohn Ryder und Ehefrau Cristina, September 2025

