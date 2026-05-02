Kate Hudson erklärt ihre "Der Teufel trägt Prada"-Absage

Kate Hudson (47) hat in der "Drew Barrymore Show" offen darüber gesprochen, warum sie einst die Rolle der Andy Sachs in "Der Teufel trägt Prada" ausschlug – eine Rolle, die später Anne Hathaway (43) übernahm. Die Schauspielerin schilderte, dass die Entscheidung weniger bewusst als vielmehr eine Folge chaotischer Umstände war. "Es war einfach so eine Sache. Es gab da irgendwelche Terminprobleme. Wir haben darüber gesprochen, und es passierten all diese Dinge, und ich habe mich dagegen entschieden", so Kate.

Rückblickend gebe es zwar einen kleinen Stich, weil Kate gerne mit Meryl Streep (76) gearbeitet hätte, trotzdem sieht sie die Entwicklung gelassen: "Es ist genau so passiert, wie es passieren sollte", sagte sie. Denn am Ende habe Anne, die in der Fortsetzung "Der Teufel trägt Prada 2" wieder als Andy Sachs auf die Leinwand zurückkehrt, "wie der helle Stern gestrahlt", schwärmte Kate. Die Fortsetzung knüpft an den Kultstatus des Originals an und bietet neue Einblicke in die Modewelt, die schon beim ersten Film für zahlreiche Herausforderungen sorgte – von schwer zugänglichen Drehorten bis hin zu Designern, die zunächst zögerten, ihre Mode zur Verfügung zu stellen. Meryl verzichtete diesmal auf Method Acting, um näher am Team zu bleiben. Anne erzählte bei der Premiere in New York, dass Meryl beim ersten Film viel geopfert habe: "Meryl liebt es, am Kamerawagen zu stehen, die Gespräche, das Lachen – und darauf hat sie damals verzichtet."

Auch wenn es mit "Der Teufel trägt Prada" nicht geklappt hat – Kate blickt auf eine lange Karriere zurück und stand 2009 sogar gemeinsam mit Anne für den Film "Bride Wars – Beste Feindinnen" vor der Kamera. Aktuell ist sie in der zweiten Staffel der Serie "Running Point" zu sehen. Die erste Staffel wurde schnell zu einem Erfolg und erreichte Spitzenplätze in den Netflix-Charts. Bereits kurz nach dem Start bestätigte Netflix eine Fortsetzung. In einem Instagram-Clip kündigte Kate selbst die zweite Staffel an und sagte: "Eine gute Besitzerin eines Basketballteams hört ihren Fans zu. Wir hören euch und Netflix auch. 'Running Point' kommt offiziell mit einer zweiten Staffel zurück." Die neuen Folgen sind seit dem 23. April verfügbar.

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Getty Images Kate Hudson bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Imago Anne Hathaway beim Dreh "Der Teufel trägt Prada 2"

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Getty Images Kate Hudson mit Sohn Bingham Hawn Bellamy bei der Premiere von "Running Point" Staffel 2 im Egyptian Theatre