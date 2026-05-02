Das sind aktuell die beliebtesten Filme & Serien auf Netflix

Die aktuellen Netflix-Charts haben einen klaren Sieger bei den Filmen: "Godzilla x Kong: The New Empire" thront auf Platz eins. Dicht dahinter landet Joker 2: Folie à Deux auf Platz zwei. In dem Film sitzt Arthur Fleck, gespielt von Joaquin Phoenix (51), im Arkham Asylum und wartet auf seinen Prozess. Dort begegnet er Harleen Quinzel, verkörpert von Lady Gaga (40), die von seiner Joker-Persönlichkeit fasziniert ist. Musical-Sequenzen zeigen dabei seine innere Welt, während er sich zwischen Liebe, öffentlicher Aufmerksamkeit und dem Druck des Gerichtsverfahrens behaupten muss.

Weitere Klassiker und Blockbuster komplettieren die Filmliste, wie Bild berichtet. Der Thriller "180" belegt Platz drei, gefolgt von "Untold: The Shooting at Hawthorne Hill" auf Platz vier. Auch "Birdman" schafft es in die Top 10 und landet auf dem zehnten Rang. Bei den Serien dominiert "Beef" mit seiner zweiten Staffel die Charts. Darin wird ein junges Paar in einen Strudel aus Erpressung, Intrigen und Machtspielen hineingezogen, nachdem sie Zeugen eines heftigen Streits werden. Dahinter folgen "Unchosen" auf Platz zwei sowie "Der Rookie" auf Platz drei. Auch "Crooks" mit seiner zweiten Staffel und das Kult-Mystery Stranger Things in seiner fünften Staffel sind in den Top 10 vertreten.

Dass "Joker 2: Folie à Deux" aktuell so viele Zuschauer anzieht, ist bemerkenswert – denn der Film lief bereits im Herbst 2024 in den Kinos und erhielt damals gemischte Kritiken. Joaquin hatte für seine Darstellung des Jokers im ersten Teil aus dem Jahr 2019 den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen. Lady Gaga, die neben ihrer Musikkarriere immer wieder in Filmrollen überzeugt, war unter anderem bereits in "A Star Is Born" und House of Gucci auf der Leinwand zu sehen.

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Action Press // LMK Lady Gaga und Joaquin Phoenix in "Joker: Folie à Deux"

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Netflix Eine Szene aus "Stranger Things", Staffel 5

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Stephie Braun / Netflix Christopher Krutzler und Frederick Lau in "Crooks"

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